Ως μία από τις πιο αμφιλεγόμενες διοργανώσεις των τελευταίων ετών διαμορφώνεται η Eurovision 2026, καθώς η συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει αποχωρήσεις χωρών, απειλές για μποϊκοτάζ, ενώ αυτή τη χρονιά θα υπάρχουν και αλλαγές στους κανονισμούς από την EBU. Οι αποφάσεις της Ένωσης Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων έρχονται σε μία στιγμή που ο θεσμός δοκιμάζεται, τόσο ως μουσικό γεγονός όσο και ως σύμβολο ευρωπαϊκής ενότητας.

Το Ισραήλ θα συμμετάσχει κανονικά στη Eurovision, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις απειλές για μποϊκοτάζ από κράτη-μέλη της EBU. Η σχετική απόφαση επιβεβαιώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα, ύστερα από συζητήσεις και επιφυλάξεις που είχαν εκφράσει αρκετοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, επικαλούμενοι τον απολογισμό θανάτων των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όπως υποστήριζαν, εάν δεν εισακούγονταν οι επιθυμίες τους, αυτό θα έφερνε επιπτώσεις στα ποσοστά θεαματικότητας και στις πιθανές χορηγίες του διαγωνισμού.

Παρόλα αυτά, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε και μάλιστα, όχι μέσω μυστικής ψηφοφορίας αποκλεισμού, αλλά ενσωματώθηκε στο ευρύτερο πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της διοργάνωσης και μετά από 738 ψήφους υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι των 264 που ψήφισαν κατά, ανακοινώθηκε πως το Ισραήλ θα παραμείνει στη διοργάνωση.

JUST IN: Israel will be allowed to compete in #Eurovision2026 Song Contest. The Netherlands, Spain, Ireland will boycott the event.https://t.co/GZac9UgJBk pic.twitter.com/rxV59Awnfw — DW News (@dwnews) December 4, 2025

Οι χώρες που αποσύρθηκαν

Οι χώρες που είχαν προειδοποιήσει πως θα αποχωρήσουν από τον διαγωνισμό σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι τέτοιο, επικαλούμενες «ηθικούς και ανθρωπιστικούς λόγους», είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία, αλλά και η Γερμανία, η οποία δήλωσε πως δεν είναι απίθανο να μην μεταδώσει τον διαγωνισμό στην τηλεόραση.

Τελικά οι τέσσερις πρώτες χώρες – Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία – ανακοίνωσαν επίσημα ότι δεν θα συμμετάσχουν στη Eurovision 2026, διαμαρτυρόμενες για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Οι νέοι κανονισμοί της EBU

Τη στιγμή που συμβαίνουν όλα τα παραπάνω, η EBU ανακοίνωσε σημαντικό πακέτο αλλαγών στους κανονισμούς της Eurovision, στην προσπάθειά της να ενισχύσει τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα, αλλά και να θωρακίσει τον διαγωνισμό από πιθανούς εξωτερικούς επηρεασμούς.

🚨OFFICIAL: EBU announce new rules in #Eurovision 2026.



• The Professional juries return to Semi-Finals with expanded creating a roughly 50/50 split between jury and audience vote, more diverse panels including young jurors aged 18–25.



• the maximum number of votes per… pic.twitter.com/uWR1AReRsP — Eurovision News (@EurovisionNewZ) November 21, 2025

Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνονται:

Περιορισμός στις προωθητικές καμπάνιες: Ενισχύθηκαν ο κώδικας δεοντολογίας και τα voting guidelines, με στόχο να αποτρέπεται η «δυσανάλογη προώθηση» τραγουδιών από κυβερνήσεις ή τρίτους φορείς και η αθέμιτη επιρροή της ψηφοφορίας., επιφέροντας, μάλιστα, κυρώσεις σε περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι παραβούν τον κανονισμό.

Μείωση του ανώτατου αριθμού ψήφων ανά θεατή, από 20 σε 10, για κάθε μέθοδο ψηφοφορίας (SMS, τηλεφωνική κλήση, online).

Επιστροφή των επαγγελματικών κριτικών επιτροπών στους Ημιτελικούς, οι οποίες θα αποτελούνται πλέον από 7 μέλη αντί για 5, με υποχρεωτική συμμετοχή τουλάχιστον δύο μελών ηλικίας 18–25, ώστε να εκπροσωπούνται οι νεότερες γενιές. Κάθε μέλος θα πρέπει να υπογράφει δήλωση πως ψηφίζει αντικειμενικά, ενώ η απόφαση της επιτροπής θα έχει την ίδια βαρύτητα με εκείνη του κοινού, ακολουθώντας τον κανόνα 50/50.

Ενισχυμένα τεχνικά μέτρα ασφάλειας, μέσω συνεργασίας με εξειδικευμένο πάροχο για την ανίχνευση συντονισμένης ή ύποπτης ψηφοφορίας.

Οι αλλαγές αυτές παρουσιάστηκαν από την EBU ως απαραίτητες για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι ο διαγωνισμός παραμένει μια «γιορτή μουσικής και ενότητας», ανεξάρτητα από τις πολιτικές αναταράξεις που τον περιβάλλουν.