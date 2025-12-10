Σε μια συγκινητική τελετή στο Όσλο, η κόρη της Μαρίας Κορίνα Ματσάδο, Άνα Κορίνα Σόσα, παρέλαβε εκ μέρους της μητέρας της το Νόμπελ Ειρήνης, καθώς η Βενεζουελάνα πολιτικός δεν κατάφερε να βρεθεί εγκαίρως στην απονομή.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ματσάδο βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Όσλο και μάλιστα ακούστηκε και τηλεφωνικό της μήνυμα με αφορμή τη βράβευσή της, κάτι που αναρτήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Επιτροπής για το Βραβείο Νόμπελ.

«Μόλις φτάσω, θα μπορώ να αγκαλιάσω όλη μου την οικογένεια και τα παιδιά μου που δεν έχω δει εδώ και δύο χρόνια, καθώς και τόσους πολλούς Βενεζουελάνους που ζουν στη Νορβηγία που γνωρίζω ότι μοιράζονται τον αγώνα μας», είπε η Ματσάδο, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση που θα τη μετέφερε στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."



"As soon as I arrive I will be able to embrace all my family and my children that I have not seen for two years and so many Venezuelan-Norwegians that I know share our struggle."

Σε βίντεο που επίσης αναρτήθηκε στον λογαριασμό της Επιτροπής στο Χ, η κόρη της Ματσάδο παρέλαβε το βραβείο για λογαριασμό της μητέρας της εμφανώς συγκινημένη, με τους παριστάμενους να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να της χαρίζουν ένα πολύ ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

Watch the very moment Maria Corina Machado’s daughter Ana collected this year’s Nobel Peace Prize medal and diploma on behalf of her mother.



Machado was awarded the 2025 Nobel Peace Prize for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela.



Learn… pic.twitter.com/gLORIbv50T December 10, 2025

Στη συνέχεια, η Άνα Κορίνα Σόσα διάβασε την ομιλία της μητέρας της, μεταφέροντας στο ακροατήριο το μήνυμα πως η μητέρα της «είναι αποφασισμένη να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και ποτέ δεν θα εγκαταλείψει αυτόν τον σκοπό». Το Νόμπελ απονεμήθηκε στη Ματσάδο για «τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία», σε μια περίοδο που η χώρα της παραμένει βαθιά διχασμένη και πολιτικά αποσταθεροποιημένη.

