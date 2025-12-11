Ο όμιλος ΣΚΑΪ στην Ελλάδα παρουσιάσε στον κοινό την πρώτη AI news anchor woman της χώρας, σχεδιασμένη αποκλειστικά για το ψηφιακό περιβάλλον και τα social media.

Το κοινό του skai.gr, ανακοίνωσε ο σταθμός, μπορεί να παρακολουθεί κάθε μέρα δελτία ειδήσεων στα αγγλικά, με παρουσιάστρια την AI Σοφία.

Εξυπακούεται, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι πίσω και από αυτό το εντελώς διαφορετικό δελτίο ειδήσεων θα βρίσκεται σύσσωμη η δημοσιογραφική ομάδα του skai.gr, η οποία θα επιλέγει και θα αναδεικνύει τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας και η Σοφία θα τις παρουσιάζει καλύπτοντας όλα τα βασικά θέματα της επικαιρότητας: από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μέχρι τα αθλητικά και τον πολιτισμό.

skai.gr