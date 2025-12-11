Για το 2025, το περιοδικό Time δεν επέλεξε ένα μόνο πρόσωπο για τον τίτλο «Πρόσωπο της Χρονιάς». Αντίθετα, έδωσε τη διάκριση στους «αρχιτέκτονες» της τεχνητής νοημοσύνης, αναγνωρίζοντας τη ραγδαία επίδραση της τεχνολογίας και των εταιρειών που την αναπτύσσουν.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού απεικονίζονται κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ, ο επικεφαλής της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο ιδιοκτήτης της X Έλον Μασκ και η «νονά» της τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι.

Το περιοδικό Time ανακήρυξε τους αρχιτέκτονες της τεχνητής νοημοσύνης ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2025

Η επιλογή, σύμφωνα με ειδικούς, υπογραμμίζει το πόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την κοινωνία. Η εκρηκτική ανάπτυξη που ακολούθησε την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 συνεχίζεται, με την OpenAI να αναφέρει ότι το chatbot χρησιμοποιείται πλέον από περίπου 700 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε εβδομάδα.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας επενδύουν δισεκατομμύρια στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των υποδομών της, σε έναν αγώνα δρόμου για να διατηρήσουν προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους.

Ο αναλυτής της Forrester, Τόμας Χισόν, ανέφερε ότι το 2025 μπορεί να θεωρηθεί «σημείο καμπής» για τη συχνότητα με την οποία η τεχνολογία εισέρχεται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. «Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν χωρίς καν να το αντιληφθούν», δήλωσε, σημειώνοντας ότι πλέον ενσωματώνεται σε συσκευές, λογισμικό και υπηρεσίες με ρυθμό ταχύτερο από αυτόν της εξάπλωσης του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) December 11, 2025

Πολλοί στρέφονται στους βοηθούς με chat αντί για τις μηχανές αναζήτησης για να οργανώσουν ταξίδια, να επιλέξουν δώρα ή να ανακαλύψουν συνταγές. Άλλοι, ωστόσο, ανήσυχοι για την ενεργειακή κατανάλωση, τα δεδομένα εκπαίδευσης και τον αντίκτυπο στις εργασίες τους, επιλέγουν να απέχουν.

Ο Νικ Καϊρίνος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Fountech AI, χαρακτήρισε τη διάκριση «ειλικρινή αποτίμηση» της επιρροής της τεχνολογίας, επισήμανε όμως ότι «η αναγνώριση δεν πρέπει να συγχέεται με την ετοιμότητα». Προειδοποίησε πως «η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ακόμη να εξελιχθεί σε σωτηρία ή σε μάστιγα για την ανθρωπότητα».

Όπως είπε, βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια δημιουργίας συστημάτων που είναι αξιόπιστα, υπεύθυνα και ευθυγραμμισμένα με τις ανθρώπινες αξίες. «Για όσους αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία, η ευθύνη είναι τεράστια», κατέληξε.

