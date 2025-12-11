Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κεντρική μορφή της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας μια κινηματογραφικού τύπου απόδραση από τη χώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Με μεταμφίεση και φορώντας περούκα, η Ματσάδο επιδίωκε να ταξιδέψει μέχρι τη Νορβηγία έως την Τετάρτη, προκειμένου να παραλάβει το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο της απονεμήθηκε για τον αγώνα της ενάντια στον αυταρχικό ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Πρώτα έπρεπε να μετακινηθεί από το προάστιο του Καράκας, όπου κρυβόταν για ένα χρόνο, σε ένα παραθαλάσσιο ψαροχώρι, όπου την περίμενε μια βάρκα.

Για δέκα αγωνιώδεις ώρες, η Ματσάδο και δύο άτομα που τη βοηθούσαν να διαφύγει, πέρασαν από 10 στρατιωτικά σημείαελέγχου, αποφεύγοντας κάθε φορά τη σύλληψη, πριν φτάσει στην ακτή τα μεσάνυχτα, είπε στη Wall Street Journal ένα άτομο που ήταν κοντά στην επιχείρηση.

Exclusive: Disguised in a wig and slipping through military checkpoints, this is the Nobel Peace Prize winner’s perilous escape from Venezuela https://t.co/IzXOybwXdE December 11, 2025

Ξεκουράστηκε για λίγες ώρες, πριν από το επόμενο στάδιο του ταξιδιού της: ένα επικίνδυνο ταξίδι στην ανοιχτή Καραϊβική Θάλασσα προς το Κουρασάο. Η Ματσάδο και τα δύο άτομα που βρίσκονταν μαζί της, ξεκίνησαν με ένα τυπικό ξύλινο ψαράδικο σκάφος στις 5 το πρωί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με ισχυρούς ανέμους και ταραγμένη θάλασσα να τους επιβραδύνουν.

Το ταξίδι αυτό ήταν το αποτέλεσμα δύο μηνών προετοιμασίας, με τη βοήθεια δικτύου της Βενεζουέλας, που έχει βοηθήσει και άλλα άτομα να διαφύγουν από τη χώρα.

Πριν από την αναχώρησή της, η ομάδα έκανε μια σημαντική κλήση στον αμερικανικό στρατό, προκειμένου να προειδοποιήσει για την πορεία του σκάφους, καθώς οι ΗΠΑ είχαν πλήξει περισσότερα από 20 παρόμοια σκάφη τους τελευταίους μήνες, κατηγορώντας τους επιβαίνοντες για διακίνηση ναρκωτικών.



«Συντονιστήκαμε ώστε να φύγει από μια συγκεκριμένη περιοχή, για να μην ανατινάξουν τη βάρκα» είπε το πρόσωπο που ήταν κοντά στην επιχείρηση. Η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ενήμερη για την επιχείρηση, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, αλλά ο βαθμός της εμπλοκής της δεν ήταν σαφής.

Η Ματσάδο έφτασε στο Κουρασάο το απόγευμα της Τρίτης. Μετά από μια νύχτα σε ξενοδοχείο, αναχώρησε με ιδιωτικό τζετ που είχε φτάσει από το Μαϊάμι και κατευθύνθηκε προς την πρωτεύουσα της Νορβηγίας.

Πριν επιβιβαστεί, ηχογράφησε ένα σύντομο μήνυμα, ευχαριστώντας «όλους όσους ρίσκαραν τη ζωή τους» για να φύγει από τη Βενεζουέλα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, τοπική ώρα στο Όσλο, προσγειώθηκε στη νορβηγική πρωτεύουσα.

Η διαδρομή είχε μείνει τόσο μυστική, ώστε το ίδιο το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ δήλωνε, καθώς ξεκινούσε η τελετή, ότι δεν γνώριζε πού βρισκόταν. Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της η κόρη της, Άνα Κορίνα Σόσα, η οποία μετέφερε το μήνυμα της μητέρας της: «Θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα πολύ σύντομα».

Η Ματσάδο εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Grand Hotel του Όσλο και χαιρέτησε τους υποστηρικτές της, οι οποίοι φώναζαν «γενναία».

«Ήρθα για να παραλάβω το βραβείο στο όνομα του λαού της Βενεζουέλας και θα το μεταφέρω στην Βενεζουέλα την κατάλληλη στιγμή» δήλωσε αργότερα η Ματσάδο επισκεπτόμενη το νορβηγικό κοινοβούλιο.

«Δεν θα πω πότε ή πώς θα γίνει αυτό, αλλά θα κάνω ό,τι είναι στις δυνατότητές μου για να μπορέσω να επιστρέψω και επίσης να βάλω τέλος στη τυραννία αυτή πολύ σύντομα», πρόσθεσε δίνοντας τη διαβεβαίωση ότι «η δουλειά πρέπει να ολοκληρωθεί» ώστε η δημοκρατία να αποκατασταθεί στη χώρα της.

The 2025 peace laureate Maria Corina Machado arrived safely in Oslo, Norway in the early morning of 11 December.



It was the first time in two years that she was able to embrace her daughter Ana (depicted in the first image) and the rest of her family. She was welcomed by an… pic.twitter.com/YnDmgF6aQt — The Nobel Prize (@NobelPrize) December 11, 2025

«Όσοι ζουν στην Βενεζουέλα και λένε την αλήθεια διακινδυνεύουν την ζωή τους», απάντησε όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες κατόρθωσε να αναχωρήσει για τη Νορβηγία.

Στο Καράκας, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι εργάζεται «στο όνομα των ΗΠΑ για τη λεηλασία των φυσικών πόρων της χώρας».

Δείτε φωτογραφίες της Ματσάδο από το Όσλο:

protothema.gr