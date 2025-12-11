Η επανεμφάνιση τσιρότων στο χέρι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπύρωσε εκ νέου τη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με το CNN.
Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα τσιρότα για να καλύπτει μελανιές που δημιουργούνται από τις συνεχείς χειραψίες στις πολυάριθμες καθημερινές συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο και αλλού.
«Ο πρόεδρος κυριολεκτικά κάνει συνέχεια χειραψίες. Το Οβάλ Γραφείο είναι σαν τον Κεντρικό Τερματικό Σταθμό. Συναντιέται με περισσότερους ανθρώπους από όσους γνωρίζετε σε καθημερινή βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.
«Λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που έδειξαν και οι κλινικές του εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτούς τους μώλωπες που βλέπετε», πρόσθεσε η Λέβιτ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος δίνει την ίδια απάντηση, με την προηγουμένη φορά που είχε τεθεί και πάλι παρόμοιο ζήτημα.
Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα, επειδή οι φλέβες των ποδιών του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά. Ωστόσο, η διάγνωση αυτή φαίνεται να μη σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.