Η επανεμφάνιση τσιρότων στο χέρι του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπύρωσε εκ νέου τη φημολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με το CNN.

Ο Λευκός Οίκος έσπευσε να δώσει διευκρινίσεις, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τα τσιρότα για να καλύπτει μελανιές που δημιουργούνται από τις συνεχείς χειραψίες στις πολυάριθμες καθημερινές συναντήσεις του στο Οβάλ Γραφείο και αλλού.

Trump has bandages on his bruise covered hand and is falling asleep at public events almost daily. This man is not well and I don’t think MAGA can deny it anymore. pic.twitter.com/70LeXjkFLq December 4, 2025

«Ο πρόεδρος κυριολεκτικά κάνει συνέχεια χειραψίες. Το Οβάλ Γραφείο είναι σαν τον Κεντρικό Τερματικό Σταθμό. Συναντιέται με περισσότερους ανθρώπους από όσους γνωρίζετε σε καθημερινή βάση», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη Τύπου.

«Λαμβάνει επίσης καθημερινά ασπιρίνη, κάτι που έδειξαν και οι κλινικές του εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν σε αυτούς τους μώλωπες που βλέπετε», πρόσθεσε η Λέβιτ.

Q: Can you explain what's going on with the bandages on Trump's hand?



LEAVITT: We've given you an explanation. The president is literally constantly shaking hands. pic.twitter.com/np2SYrUgsD December 11, 2025

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Λευκός Οίκος δίνει την ίδια απάντηση, με την προηγουμένη φορά που είχε τεθεί και πάλι παρόμοιο ζήτημα.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα ο Τραμπ είχε αποκαλύψει πως διαγνώστηκε με «χρόνια φλεβική ανεπάρκεια», που σημαίνει ότι παρουσιάζει οίδημα στα κάτω άκρα, επειδή οι φλέβες των ποδιών του δεν αντλούν αποτελεσματικά το αίμα προς την καρδιά. Ωστόσο, η διάγνωση αυτή φαίνεται να μη σχετίζεται με τις μελανιές στα χέρια.

