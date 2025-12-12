Καθώς το 2025 οδεύει προς το τέλος του και το 2026 πλησιάζει, πληθώρα ανασκοπήσεων παρουσιάζουν τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς.



Το National Geographic History, ο γνωστός ιστότοπος που ειδικεύεται στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις και την ιστορία, αναδεικνύει τη συγκλονιστικότερη ανακάλυψη του 2025 από τη δική του επιστημονική οπτική.

Ποια είναι αυτή;

Όπως σημειώνει στο σχετικό άρθρο του, τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια ομάδα από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας ανακάλυψε ένα σύνολο ανθρώπινων λειψάνων στη Νοτιοανατολική Ασία, στα οποία εντοπίστηκε μια μέθοδος μουμιοποίησης που εφαρμόζει αποξήρανση με καπνό, η οποία χρονολογείται πριν από περισσότερα από 12.000 χρόνια.

Με άλλα λόγια, τόσο η Αφρική όσο και η Αμερική έχασαν τον τίτλο τους ως οι ήπειροι με τις μακροβιότερες μούμιες.

Όσο για την εξήγηση γιατί η συγκεκριμένη αρχαιολογική ανακάλυψη είναι η σημαντικότερη της χρονιάς, το National Geographic σημειώνει πως το ότι ανακαλύφθηκαν μούμιες σε 11 αρχαιολογικούς χώρους στη Νοτιοανατολική Ασία είναι ένα αρχαιολογικό ορόσημο που έχει την ικανότητα να μετατοπίσει την ιστορική προοπτική, η οποία παραδοσιακά έλκεται γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Η έρευνα σε αυτήν την περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού επιβάλλει μια αναδιάρθρωση της παγκόσμιας χρονολογίας και αναγνωρίζει ότι οι πρακτικές διατήρησης κειμηλίων έχουν ρίζες τόσο βαθιές και ποικίλες όσο και η ίδια η ανθρωπότητα, που εκτείνονται πολύ πέρα ​​από την κοιλάδα του Νείλου ή τους πολιτισμούς των Άνδεων.

Επιπλέον, και ίσως το πιο σημαντικό για την αρχαιολογία, η ανακάλυψη επιβάλλει την επανεξέταση και την αναδιατύπωση προηγούμενων θεωριών σχετικά με την προέλευση της μουμιοποίησης. Διπλασιάζοντας τη γνωστή αρχαιότητα αυτών των πρακτικών, οδηγεί την επιστημονική κοινότητα να αμφισβητήσει προηγούμενες αντιλήψεις, ενισχύοντας την επιστημονική -δηλαδή, συνεχώς εξελισσόμενη- φύση αυτού του συναρπαστικού κλάδου.

iefimerida.gr