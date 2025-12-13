Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν υποστήριξε ότι μόνο εννέα Βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά την ανάπτυξη δυνάμεων της χώρας του στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή του Κουρσκ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Κιμ παρέστη σε τελετή υποδοχής μονάδας Μηχανικού του Στρατού που επέστρεψε στη Βόρεια Κορέα μετά την ολοκλήρωση αποστολής της στη Ρωσία. Όπως μετέδωσε το KCNA, η μονάδα είχε αναπτυχθεί στο εξωτερικό για διάστημα 120 ημερών.

Στην ομιλία του, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εξήρε τον «ηρωισμό» αξιωματικών και στρατιωτών του 528ου Συντάγματος Μηχανικού, υπογραμμίζοντας ότι η αποστολή τους εκτελέστηκε κατόπιν εντολής της ηγεσίας της χώρας.

Το KCNA μεταδίδει πως στρατιωτική δύναμη αναπτύχθηκε στις αρχές Αυγούστου στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τον προηγούμενο μήνα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι βορειοκορεατικά στρατεύματα, που συνέβαλαν στην αντιμετώπιση ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ, συμμετείχαν στην εκκαθάριση της περιοχής από νάρκες.

Στο πλαίσιο του συμφώνου αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε πέρυσι περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην περιφέρεια Κουρσκ. Περισσότεροι από 6.000 εξ αυτών σκοτώθηκαν, σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Ουκρανία και τη Νότια Κορέα.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι εννέα στρατιώτες σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, κάνοντας λόγο για «σπαρακτική απώλεια». Ανακοίνωσε ότι όσοι συμμετείχαν στην αποστολή θα παρασημοφορηθούν, ενώ οι εννέα πεσόντες αναγνωρίστηκαν ήδη ως «ήρωες της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας», σύμφωνα με το KCNA.

skai.gr