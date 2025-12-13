Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σύντομα αναμένονται χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών στη Βενεζουέλα, καθώς και σε άλλες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, κλιμακώνοντας τη ρητορική του για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι τέτοιου είδους επιχειρήσεις πρόκειται να ξεκινήσουν, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για το εύρος και τη φύση τους, σύμφωνα με το CNNi.

«Εξαλείψαμε το 96% των ναρκωτικών που εισέρχονταν δια θαλάσσης. Τώρα αρχίζουμε από την ξηρά, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη. Αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά.

Trump:



We knocked out 96% of the drugs coming in by water.



Now we are starting by land, land is a lot easier.



That is going to start happening. pic.twitter.com/IoFzbNO28y — Clash Report (@clashreport) December 12, 2025

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει η χώρα για να αποτρέψει πιθανές χερσαίες επιθέσεις, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν θέλει να το πει αυτό».

«Δεν θέλω να το πω αυτό, αλλά δεν πρόκειται μόνο για χερσαίες επιθέσεις στη Βενεζουέλα, αλλά για χερσαίες επιθέσεις εναντίον φρικτών ανθρώπων που εισάγουν ναρκωτικά και σκοτώνουν τον λαό μας», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Trump:



It is not only land strikes on Venezuela. It is land strikes on horrible people that are bringing in drugs and killing our people. pic.twitter.com/Xm5OPS2WGk December 12, 2025

Ο Τραμπ έχει επαναλάβει πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες ότι εξετάζει την πραγματοποίηση τέτοιων πληγμάτων, απειλώντας με άμεση δράση κατά των κυκλωμάτων που διακινούν ναρκωτικά μέσω οδικών και συνοριακών περασμάτων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε επίσης εάν οι ΗΠΑ σκοπεύουν να κατάσχουν περισσότερα πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας, απέφυγε να απαντήσει: «Δεν θα ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου να σας το πω αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Καταστρέφουμε τα ναρκωτικά σε επίπεδα που κανείς δεν έχει ξαναδεί ποτέ», προσέθεσε.

cnn.gr