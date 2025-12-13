Σοβαρές πλημμύρες πλήττουν τις τελευταίες ημέρες την πολιτεία της Ουάσινγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την εκδήλωση ισχυρού «ατμοσφαιρικού ποταμού», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και εκτεταμένες πλημμύρες σε αστικές και αγροτικές περιοχές, με αποτέλεσμα χιλιάδες κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Πολλοί δρόμοι βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές.

Οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες διασώσεις πολιτών που παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα, χρησιμοποιώντας βάρκες και ελικόπτερα. Σε ορισμένες περιοχές κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων.

«Τα νερά ανέβηκαν πάνω από ένα μέτρο μέσα σε λίγες ώρες»

Ο Έντι Γουίκς και η σύζυγός του, που ζουν εδώ και 30 χρόνια κοντά στον ποταμό Snoqualmie, νόμιζαν πως ήταν προετοιμασμένοι για ακόμη μία πλημμύρα. Ωστόσο, η άνοδος της στάθμης του νερού αποδείχθηκε πρωτοφανής.

«Δεν μιλάμε για μέρες, αλλά για ώρες. Μέσα σε τέσσερις ώρες τα νερά ανέβηκαν πάνω από ένα μέτρο», δήλωσε. Το σπίτι τους κατακλύστηκε και διασώθηκαν μαζί με τον σκύλο τους από το θαλάσσιο τμήμα διάσωσης της κομητείας Κινγκ.

Εκκενώσεις και καταστροφές από τις πλημμύρες σε ολόκληρες κοινότητες

Σε δυτική και κεντρική Ουάσινγκτον έπεσαν έως και 30 εκατοστά βροχής μέσα σε λίγες ημέρες, με αποτέλεσμα ποτάμια να υπερχειλίσουν και γειτονιές να μετατραπούν σε λίμνες. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει σημαντικές υποδομές με δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές να έχουν κλείσει λόγω καταρρεύσεων και φερτών υλικών και τις Αρχές να προειδοποιούν ότι η στάθμη των υδάτων θα παραμείνει υψηλή για ημέρες, ενώ υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων και αστοχίας αναχωμάτων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε αίτημα κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Διασώσεις από αέρος

Στην περιοχή του ποταμού Skagit, βόρεια του Σιάτλ, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έλαβαν εντολή άμεσης εκκένωσης λόγω των πλημμυρών. Περίπου χίλιοι κάτοικοι της πόλης Μπέρλινγκτον εγκατέλειψαν νυχτιάτικα τα σπίτια τους, καθώς το νερό έφτασε τα 60 έως 90 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές.

Στις εκκενώσεις μετείχαν μέλη της Εθνοφρουράς μεταφέροντας πολίτες σε καταφύγια. Σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, όπως το Sumas και το Everson, σπίτια πλημμύρισαν, ενώ έκλεισε ένας συνοριακός σταθμός.

Ειδικοί επισημαίνουν ότι, αν και δεν μπορεί να αποδοθεί ένα μεμονωμένο καιρικό φαινόμενο άμεσα στην κλιματική αλλαγή, η τελευταία συνδέεται με ολοένα συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και σφοδρές καταιγίδες.

