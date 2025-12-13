Προσφυγή κατά του Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε ο οργανισμός National Trust for Historic Preservation, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστήριο να διατάξει την άμεση παύση των εργασιών για την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Περιφέρειας της Κολούμπια, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός —ο οποίος έχει συσταθεί με πράξη του Κογκρέσου για την προστασία ιστορικών κτιρίων και συνοικιών στις ΗΠΑ— υποστηρίζει ότι η κατεδάφιση τμημάτων της Ανατολικής Πτέρυγας και η ανέγερση της νέας αίθουσας πραγματοποιήθηκαν χωρίς τις προβλεπόμενες εγκρίσεις και ελέγχους.

Ο οργανισμός ζητά να μπλοκαριστεί η εν εξελίξει κατασκευή έως ότου η κυβέρνηση εξασφαλίσει έγκριση από το Κογκρέσο, διαβουλευτεί με τις αρμόδιες ομοσπονδιακές επιτροπές και δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να εκφράσει άποψη. «Κανένας πρόεδρος δεν έχει το νόμιμο δικαίωμα να κατεδαφίζει τμήματα του Λευκού Οίκου χωρίς καμία απολύτως διαδικασία ελέγχου — ούτε ο πρόεδρος Τραμπ, ούτε ο πρόεδρος Μπάιντεν, ούτε κανείς άλλος», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δικόγραφο. «Και κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κατασκευάζει αίθουσα χορού σε δημόσια περιουσία χωρίς να δοθεί στο κοινό η ευκαιρία να τοποθετηθεί».

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι το έργο παραβιάζει επανειλημμένα τον Νόμο Διοικητικής Διαδικασίας και τον Νόμο Εθνικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων επειδή δεν υπήρξε διαβούλευση με την Εθνική Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Πρωτεύουσας, ομοσπονδιακό όργανο που έχει ρόλο συμβουλευτικό σε μεγάλης κλίμακας αστικά έργα.

Τον Οκτώβριο, ζευγάρι από τη Βιρτζίνια είχε καταθέσει παρόμοια προσφυγή με στόχο να εμποδίσει την κατεδάφιση, ωστόσο η υπόθεση αποσύρθηκε λίγες ημέρες αργότερα. Η νέα αγωγή, που προέρχεται από έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους οργανισμούς προστασίας μνημείων στις ΗΠΑ, θεωρείται μέχρι στιγμής η πιο σοβαρή νομική προσπάθεια για την αναστολή των εργασιών.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε αν προτίθεται να διακόψει προσωρινά την κατασκευή λόγω της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας, υπερασπίστηκε ωστόσο τη νομιμότητα του έργου. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πλήρη νομική εξουσία να εκσυγχρονίζει, να ανακαινίζει και να αναβαθμίζει αισθητικά τον Λευκό Οίκο — όπως έκαναν και όλοι οι προκάτοχοί του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ.

Η αίθουσα χορού, συνολικής επιφάνειας περίπου 90.000 τετραγωνικών ποδιών, για την οποία ξεκίνησαν εργασίες κατεδάφισης τον Σεπτέμβριο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, ακτιβιστές και κατοίκους της Ουάσινγκτον, που κάνουν λόγο για αλλοίωση και καταστροφή ενός ιστορικού μνημείου.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, τα σχέδια του έργου αναμένεται να κατατεθούν εντός του μήνα σε ομοσπονδιακή επιτροπή σχεδιασμού, ενώ η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι έχει προσλάβει επιπλέον αρχιτέκτονες για την επίβλεψη της ανακαίνισης. Η εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης αναμένεται να κρίνει αν οι εργασίες θα συνεχιστούν ή θα παγώσουν προσωρινά.

