Επί 10 λεπτά πυροβολούσαν οι δύο δράστες στη γνωστή παραλία Bondi του Σίδνεϊ, εναντίον κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα. Ο απολογισμός είναι βαρύς, με τουλάχιστον 16 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, σε ένα χτύπημα που οι Αρχές χαρακτήρισαν «τρομοκρατικό» και με σαφή «αντισημιτικά» κίνητρα, από τα πιο σοβαρά που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το BBC, τέσσερα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ ορισμένα από αυτά είναι σε κρίσιμη κατάσταση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 18:45 το απόγευμα (τοπική ώρα – 09:45 ώρα Κύπρου), σε μια ιδιαίτερα πολυσύχναστη χρονική στιγμή. Το καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είχε φέρει στην παραλία εκατοντάδες πολίτες, με περιπατητές, λουόμενους και σέρφερ να βρίσκονται στο σημείο όταν ξέσπασαν οι πυροβολισμοί.

Πυροβολισμοί επί 10 λεπτά

Μάρτυρες είπαν ότι οι πυροβολισμοί στην παραλία, η οποία ήταν γεμάτη με κόσμο, διήρκεσαν περίπου 10 λεπτά, και εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι στην άμμο και σε κοντινούς δρόμους και πάρκα.

BREAKING: 🔴



At least seven people, including a police officer, have been shot at Bondi Beach in Sydney, Australia.



Contributed by @AZ_Intel_. pic.twitter.com/8Oip5W4HYY December 14, 2025

Η αστυνομία τόνισε ότι περίπου 1.000 άτομα παρευρίσκονταν στην εκδήλωση του Χάνουκα.

«Όλοι πανικοβληθήκαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς. Παρατήσαμε τα πάντα…σαγιονάρες, τα πάντα. Απλά τρέχαμε στους λόφους», είπε ο κάτοικος της περιοχής, Μάρκος Καρβάλιο, 38 ετών.

Η κάτοικος του Μπόνταϊ, Γκρέις Μάθιου, είπε ότι άνθρωποι έτρεχαν προσπερνώντας της καθώς εκείνη άκουσε πυροβολισμούς. «Αρχικά, σκέφτεσαι ότι είναι μια όμορφη μέρα στην παραλία». «Νομίζεις ότι οι άνθρωποι απλώς περνούν καλά. Μετά έτρεχαν περισσότεροι άνθρωποι και είπαν ότι υπάρχει ένας ένοπλος, υπάρχει μια μαζική ένοπλη επίθεση και σκοτώνουν ανθρώπους», είπε.

«Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήταν σοκαριστικό… δέκα λεπτά αδιάκοπων πυροβολισμών. Ακουγόταν σαν ένα ισχυρό όπλο», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμίλο Ντιάζ, ένας 25χρονος Χιλιανός φοιτητής, που βρισκόταν στο σημείο.

People running as Two Shooters attack Jewish Hannukah event in Bondi Beach, Sydney, Australia. pic.twitter.com/uMrn6hWx2n — Baatein Stock Ki (@BaateinStockKi) December 14, 2025

«Υπήρξαν πυροβολισμοί, δύο ένοπλοι ντυμένοι στα μαύρα και οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια», αφηγήθηκε ένας άλλος μάρτυρας, ο Τίμοθι Μπραντ-Κόουλς, Βρετανός τουρίστας.

Στην καταπράσινη πλαγιά με θέα την παραλία, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πολλά αντικείμενα εγκαταλελειμμένα μέσα στον πανικό όσων προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδικού καροτσιού.

Το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC έδειξε εικόνες ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι κοντά στην παραλία, καθώς και ένα τουφέκι ακουμπισμένο σε έναν κορμό δέντρου. «Υπάρχει αίμα παντού», είπε ο κάτοικος της περιοχής Χάρι Γουίλσον στο ABC.

New video shows the terror at Bondi Beach



For 15 minutes, hundreds of families were taking cover on the ground, fearing for their lives.



You can hear just how many children were there. So many people will suffer from life-long mental trauma after this… pic.twitter.com/gZKADDsdue — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2025

Καθώς έπεφτε η νύχτα, η συνήθως ζωντανή και θορυβώδης γειτονιά εκκενώθηκε, ένοπλοι αστυνομικοί είχαν αποκλείσει τους πολύβουους δρόμους και τα φώτα των νυχτερινών κέντρων έδωσαν τη θέση τους στις σειρήνες των οχημάτων έκτακτης ανάγκης που έμοιαζαν με φλας.

Έρευνες για τρίτο δράστη

«Αυτή η επίθεση είχε στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ την πρώτη ημέρα του Χάνουκα», δήλωσε ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αρχηγός της Αστυνομίας της Νέας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «τρομοκρατική ενέργεια».

«Ανακαλύψαμε έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε ένα αυτοκίνητο που συνδέεται με τον δράστη που σκοτώθηκε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο σημείο επιχειρεί ειδική ομάδα πυροτεχνουργών για τον εντοπισμό ενδεχόμενων επιπλέον εκρηκτικών μηχανισμών.

JUST IN: New video shows one of the Bondi Beach terrorists taking shots at a Jewish man who refuses to take cover and stands up pointing his finger at him. pic.twitter.com/zfFXFgW1eq — Anonymous (@YourAnonOne) December 14, 2025

Ένας από τους ύποπτους δράστες της επίθεσης σκοτώθηκε, ένας δεύτερος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και η αστυνομία ερευνά αν εμπλέκεται και τρίτος δράστης, ανέφερε ο Λάνιον. Δύο αστυνομικοί ήταν μεταξύ των 29 ατόμων που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, είπε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι θα είχαν σκοτωθεί αν δεν ήταν ένας περαστικός, που μέσα ενημέρωσης κατονόμασαν ως Αχμεντ αλ Αχμεντ, 43χρονο ιδιοκτήτη οπωροπωλείου, που όπως φαίνεται σε ένα βίντεο, όρμησε και άρπαξε το όπλο ενός από τους δράστες ενώ πυροβολούσε εναντίον άοπλων πολιτών. Ο Κρις Μινς αποκάλεσε τον περαστικό «πραγματικό ήρωα» και είπε ότι το βίντεο ήταν «η πιο απίστευτη σκηνή που έχω δει ποτέ». «Υπάρχουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι ζωντανοί απόψε χάρη στη γενναιότητά του», τόνισε ο Μινς.

Remember the name, Ahmed El Ahmad.



Fruit shop owner.

Father of two.

43 years old.



When chaos erupted at Bondi Beach, he became a shield for innocent lives Jews and Australians alike.



This is what a real hero looks like ❤️#BondiBeach #Australia #Sydney

pic.twitter.com/2xm4otRbRp — Jahanzaib (@jahannzaib_) December 14, 2025

Ο Μάικ Μπέρτζες, ανώτατος αξιωματούχος των αυστραλιανών μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι ένας από τους ύποπτους για την επίθεση ήταν γνωστός στις αρχές, αλλά δεν είχε θεωρηθεί άμεση απειλή.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι συγκάλεσε συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας της χώρας και καταδίκασε την επίθεση, λέγοντας ότι το κακό που εξαπολύθηκε είναι «πέρα από κάθε λογική». «Αυτή είναι μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Εβραίων Αυστραλών την πρώτη ημέρα του Χάνουκα, που θα έπρεπε να είναι μια μέρα χαράς, μια γιορτή πίστης», είπε. «Μια επίθεση εναντίον Αυστραλών Εβραίων είναι μια επίθεση εναντίον όλων των Αυστραλών», πρόσθεσε.

«Σε αυτή τη σκοτεινή ώρα για το έθνος μας, η αστυνομία και οι υπηρεσίες ασφαλείας μας εργάζονται για να εντοπίσουν οποιονδήποτε σχετίζεται με αυτή την αγριότητα».

Μία από τις χειρότερες επιθέσεις σε συναγωγές

Η σημερινή επίθεση είναι από τις χειρότερες μιας σειράς αντισημιτικών επιθέσεων σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα στην Αυστραλία από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η εβραϊκή διασπορά της Αυστραλίας είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά βαθιά ενσωματωμένη στην ευρύτερη κοινότητα, με περίπου 150.000 ανθρώπους που αυτοπροσδιορίζονται ως Εβραίοι στη χώρα των 27 εκατομμυρίων. Περίπου το ένα τρίτο από αυτούς εκτιμάται ότι ζουν στα ανατολικά προάστια του Σίδνεϊ, συμπεριλαμβανομένου του Μπόνταϊ.

«Αν γίναμε στόχος σκόπιμα με αυτόν τον τρόπο, είναι κάτι σε κλίμακα που κανένας μας δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε στο Sky News ο Άλεξ Ρίβτσιν, συν-διευθύνοντας σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Αυστραλιανού Εβραϊσμού, προσθέτοντας ότι ο σύμβουλός του για τα μέσα ενημέρωσης τραυματίστηκε στην επίθεση.

Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία, μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η χειρότερη μετά το 1996, όταν ένας ένοπλος σκότωσε 35 άτομα σε τουριστικό αξιοθέατο στη νότια πολιτεία της Τασμανίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ιμάμηδων της Αυστραλίας καταδίκασε την ένοπλη επίθεση σε ανακοίνωσή του: «Αυτές οι πράξεις βίας και τα εγκλήματα δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν πλήρως και να αντιμετωπίσουν την πλήρη ισχύ του νόμου». «Αυτή είναι η στιγμή για όλους τους Αυστραλούς, συμπεριλαμβανομένης της αυστραλιανής μουσουλμανικής κοινότητας, να σταθούν ενωμένοι με ενότητα, συμπόνια και αλληλεγγύη», πρόσθεσε.

protothema.gr