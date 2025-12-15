Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τρία μέλη της Χεζμπολάχ την Κυριακή, έπειτα από αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, με τις λιβανικές αρχές να επιβεβαιώνουν επίσης τρεις νεκρούς από τις ισραηλινές επιδρομές στην περιοχή.

«Από το πρωί (σ.σ. χθες Κυριακή), ο στρατός έπληξε τρεις τρομοκράτες της Χεζμπολάχ σε τομείς του νοτίου Λιβάνου», σύμφωνα με ανακοινωθέν του.

#عاجل 🔸عملية استهداف ثالثة خلال ساعات: جيش الدفاع قضى على عنصر ثالث من حزب الله الارهابي



🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة جويا بجنوب لبنان وقضى على العنصر البارز في حزب الله الإرهابي المدعو زكريا يحي الحاج.



🔸في اطار منصبه قام بتفعيل عملاء داخل اجهزة الامن… pic.twitter.com/3rMtxe5zje December 14, 2025

«Οι τρομοκράτες συμμετείχαν σε προσπάθειες με σκοπό να αποκατασταθούν οι υποδομές» του σιιτικού κινήματος παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου του 2024, υποστήριξε.

Σημείωσε ότι «εξάλειψε» δυο από αυτούς μέσα σε «λιγότερο από μια ώρα» στις περιφέρειες Γιατέρ και Μπιντ Τζμπάιλ.

🔴ELIMINATED: Two Hezbollah terrorists in strikes in different areas in southern Lebanon within less than an hour.



📍In the Yater area, the IDF eliminated a terrorist who took part in Hezbollah’s attempts to reestablish its infrastructure.



📍In the Bint Jbeil area, the IDF… — Israel Defense Forces (@IDF) December 14, 2025

Κατόπιν, σε άλλο ανακοινωθέν, συμπλήρωσε πως σκότωσε «τρομοκράτη» στην περιφέρεια Τζουάγια, προσάπτοντάς του πως χειριζόταν «πράκτορες (της Χεζμπολάχ) στις λιβανικές δυνάμεις ασφαλείας».

🔴ELIMINATED: Zakaria Yahya al-Hajj, a senior Hezbollah terrorist, was struck in the Jwaya area in southern Lebanon.



As part of his role, he activated agents within Lebanon’s security systems, and suppressed criticism by opponents of Hezbollah in Lebanon.



The terrorist’s… — Israel Defense Forces (@IDF) December 14, 2025

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τρεις νεκρούς σε ισραηλινά πλήγματα στη Γιατέρ, στην Αλ Μπατίχ και στη Τζουάγια.

Από τον Νοέμβριο του 2024 εφαρμόζεται κατάπαυση του πυρός που υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, στο περιθώριο του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά την ανακωχή, το Ισραήλ εξαπολύει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, κυρίως στον νότο, οχυρό της Χεζμπολάx, λέγοντας ότι στοχοποιεί μέλη ή υποδομές της ώστε να εμποδίσει το κίνημα να επανεξοπλιστεί.

Προχθές Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι ανέστειλε «προσωρινά» βομβαρδισμό σε κτίριο στην περιφέρεια Γιάνου, που παρουσίασε ως υποδομή της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός του Λιβάνου είναι υποχρεωμένος να έχει ολοκληρώσει ως τα τέλη της χρονιάς τη διάλυση, που προέβλεπε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, των στρατιωτικών υποδομών της Χεζμπολάχ μεταξύ των συνόρων με το Ισραήλ και τον ποταμό Λιτάνι, κάπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Οι ΗΠΑ έχουν στο μεταξύ αυξήσει την πίεση στις αρχές στη Βηρυτό να αφοπλίσουν το κίνημα, που πρόσκειται στο Ιράν, και να στερέψουν τις πηγές χρηματοδότησης της σιιτικής παράταξης.

Το Ισραήλ διατηρεί στρατεύματά του σε πέντε θέσεις στρατηγικής σημασίας στο έδαφος του Λιβάνου, παρά το ότι η συμφωνία προέβλεπε πως θα τα απέσυρε.

Σε ομιλία του προχθές Σάββατο ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, ο Ναΐμ Κάσεμ, ο οποίος έχει απορρίψει επανειλημμένα την προοπτική αφοπλισμού του κινήματος, τόνισε πως η παράταξή του «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να επιτύχει τον στόχο του» να βάλει τέλος στην αντίσταση «ακόμη κι αν ο κόσμος ολόκληρος ενωθεί εναντίον του Λιβάνου».

protothema.gr