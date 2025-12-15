Κύμα ανησυχίας έχει προκαλέσει στο Σίδνεϊ ο βανδαλισμός μουσουλμανικού νεκροταφείου, λίγες ώρες μετά το πολύνεκρο περιστατικό κατά το οποίο 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρά πατέρα και γιου.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης, άγνωστοι πέταξαν κεφάλια χοίρων σε τάφους μουσουλμάνων στο δυτικό Σίδνεϊ, ενέργεια που εκλαμβάνεται ως πράξη θρησκευτικού μίσους και έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές ασφαλείας.

Ο μουσουλμάνος εργολάβος κηδείων Ahmad Hraichie καταδίκασε το συμβάν στο νεκροταφείο Narellan στο Κάμντεν ως άσκοπη και ως πράξη μίσους.

«Η πράξη τροφοδοτεί τον θυμό και τη διαίρεση» λέει ο μουσουλμάνος εργολάβος κηδειών.

«Σε όποιον το έκανε αυτό: δεν απέδειξες τίποτα εκτός από μίσος. Δεν είσαι η λύση σε κανένα πρόβλημα – είσαι μέρος του προβλήματος», είπε.

«Αυτό είναι καθαρή ηλιθιότητα. Δεν επιτυγχάνει τίποτα. Μόνο τροφοδοτεί τον θυμό, τον πόνο και τη διαίρεση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να εξάπτονται και να ενθουσιάζονται από δειλές πράξεις όπως αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι σε αυτούς τους τάφους ήταν νεκροί πολύ πριν από τα χθεσινά γεγονότα. Δεν έχουν καμία σχέση με τα τρέχοντα γεγονότα».

«Οι τάφοι είναι χώροι ανάπαυσης, αξιοπρέπειας και σεβασμού – για όλες τις θρησκείες και όλη την ανθρωπότητα. Αν θέλετε ειρήνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Αν θέλετε δικαιοσύνη, αυτός δεν είναι ο τρόπος. Το μόνο που κάνετε είναι να δείχνετε έλλειψη ανθρωπιάς».

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που οι μουσουλμάνοι ηγέτες του Σίδνεϊ δηλώνουν ότι θα αρνηθούν να τελέσουν τις κηδείες ή να παραλάβουν τη σορό του 50χρονου δράστη, Σατζίντ Ακράμ. Ο γιος του, έτερος μακελάρης, νοσηλεύεται φρουρούμενος.

