Ένας άνδρας στη Νιγηρία, που αυτοαποκαλείται «Προφήτης Ιερεμίας», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν έθαψε τη μητέρα του, ηλικίας 104 ετών, σε φέρετρο το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό και κοστολογείται σε πάνω από 105.000 δολάρια (90.000 ευρώ).

🇳🇬 Nigeria | Viral



🔴 Un homme se présentant comme « le prophète Jeremiah » a enterré sa mère de 104 ans dans un cercueil qu’il affirme être en or massif, d’une valeur supérieure à 105 000 dollars.



La cérémonie s’est déroulée devant des habitants dont beaucoup gagneront moins… pic.twitter.com/46J04zGX41 December 14, 2025

Μάλιστα, το χρυσό φέρετρο περιστρεφόταν στη λευκή νεκροφόρα, ως ένδειξη επίδειξης πλούτου από τον «προφήτη», ενώ τη θανούσα κουβαλούσαν άνδρες με λευκές στολές…

Η τελετή, που τελέστηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας, πραγματοποιήθηκε μπροστά στους φτωχής κατοίκους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους ακόμη κι αν δουλέψουν σε όλη τους τη ζωή ποτέ δεν θα φτάσουν αυτό το ποσό…

Late Mama Asetu Fufeyin, Prophet Jeremiah’s mother was laid to rest at his country home in Aleibiri, Bayelsa State.



Mama lived a fulfilled life and died at the age of 104. Awa la'gbeyin arugbo wa🙏 pic.twitter.com/MoAdkTjn0L — Abdulbaqy Mólàárà 🧸🤎 (@miskayofficial) December 13, 2025

