Ένας άνδρας στη Νιγηρία, που αυτοαποκαλείται «Προφήτης Ιερεμίας», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν έθαψε τη μητέρα του, ηλικίας 104 ετών, σε φέρετρο το οποίο, όπως υποστήριξε, είναι κατασκευασμένο από μασίφ χρυσό και κοστολογείται σε πάνω από 105.000 δολάρια (90.000 ευρώ).
Μάλιστα, το χρυσό φέρετρο περιστρεφόταν στη λευκή νεκροφόρα, ως ένδειξη επίδειξης πλούτου από τον «προφήτη», ενώ τη θανούσα κουβαλούσαν άνδρες με λευκές στολές…
Η τελετή, που τελέστηκε στην πολιτεία Μπαγιέλσα της Νιγηρίας, πραγματοποιήθηκε μπροστά στους φτωχής κατοίκους της περιοχής, πολλοί από τους οποίους ακόμη κι αν δουλέψουν σε όλη τους τη ζωή ποτέ δεν θα φτάσουν αυτό το ποσό…