Λίγα δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να αλλάξουν τη ζωή του Άχμεντ αλ-Άχμεντ — και για να σωθούν ζωές.

Στην παραλία Μποντάι, την ώρα που αντηχούσαν πυροβολισμοί και άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν, ο 43χρονος πατέρας δύο μικρών κοριτσιών έκανε το αδιανόητο: όρμησε προς τον ένοπλο.

Όπως λένε οι συγγενείς του, το κίνητρό του δεν ήταν ο ηρωισμός, αλλά κάτι πολύ πιο απλό και ανθρώπινο. «Δεν άντεχε να βλέπει ανθρώπους να πεθαίνουν».

Η στιγμή της απόφασης

Ο Άχμεντ βρισκόταν στο Μποντάι, πίνοντας καφέ με έναν φίλο του, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, δεν σκέφτηκε ούτε το παρελθόν του, ούτε την οικογένειά του, ούτε τον κίνδυνο.

Είδε ανθρώπους να πέφτουν και αντέδρασε ενστικτωδώς. «Όταν είδε ανθρώπους να πεθαίνουν και τις οικογένειές τους να πυροβολούνται, δεν μπορούσε να αντέξει να τους βλέπει να πεθαίνουν», είπε ο ξάδελφός του Μουστάφα αλ-Άσαντ.

Δραματικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Άχμεντ να καλύπτεται πίσω από ένα αυτοκίνητο και αμέσως μετά να ορμά στον ένοπλο, να πέφτει πάνω του και να του αρπάζει το όπλο.

Για λίγα δευτερόλεπτα, πάλεψαν σώμα με σώμα, μέχρι που ο δράστης υποχώρησε.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση

Η πράξη του είχε κόστος. Ο Άχμεντ πυροβολήθηκε τέσσερις έως πέντε φορές στον ώμο. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο St George στο Σίδνεϊ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις, με άλλες να ακολουθούν.

A family member of Ahmed El Ahmad went on the news to report on Ahmed's condition. He will hopefully have a full recovery.



In the midst of this darkness, Ahmed El Ahmad is a reminder that there are good people in this world.



People who won't stand for violence, who will do…

«Πήρε πολλά φάρμακα, δεν μπορεί να μιλήσει καλά», είπε ο ξάδελφός του Τζόζι μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Οι γονείς του, που είχαν φτάσει από τη Συρία μόλις λίγους μήνες πριν, δήλωσαν ότι κάποιες σφαίρες παραμένουν ακόμη στο σώμα του.

Η μητέρα του περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε τα νέα: «Κατηγορούσα τον εαυτό μου και έκλαιγα».

Και πρόσθεσε: «Προσευχόμαστε ο Θεός να τον σώσει».

«Δεν κάνει διακρίσεις»

Για την οικογένειά του, η πράξη του Άχμεντ ήταν αυτονόητη.

Ο πατέρας του το είπε ξεκάθαρα: «Όταν έκανε αυτό που έκανε, δεν σκεφτόταν το υπόβαθρο των ανθρώπων που έσωζε».

Και συνέχισε: «Δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των εθνικοτήτων. Ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτών».

Ο Άχμεντ, Αυστραλός πολίτης συριακής καταγωγής από την Ιντλίμπ, έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στην αστυνομία, σύμφωνα με την οικογένειά του, και είχε πάντα, όπως λένε, «πάθος να υπερασπίζεται τους ανθρώπους».

Ο ίδιος φέρεται να είπε στον ξάδελφό του: «Ο Θεός μου έδωσε δύναμη» και ξεκαθάρισε ότι δεν μετάνιωσε για τις πράξεις του.

The hero's name was Ahmed El Ahmad.

Confirmed by the news:

43 year old father of two, fruit shop owner in Sutherland.

Truly the Unsung warrior of Australia #bondibeach #Australia pic.twitter.com/CsKLAMmWyO — Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 14, 2025

Από το Μπόνται στον κόσμο

Η πράξη του Άχμεντ δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, τον εξήρε δημόσια, μιλώντας για παράδειγμα «ενότητας των Αυστραλών». «Ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ αφαίρεσε το όπλο από τον δράστη με μεγάλο κίνδυνο για τον εαυτό του», δήλωσε.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και έγραψε: «Ο Αχμέτ είναι ένας πραγματικός ήρωας. Η ανιδιοτελής γενναιότητά του έσωσε αναμφίβολα αμέτρητες ζωές».

Ακόμη και πέρα από την Αυστραλία, η ιστορία του συγκίνησε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις ενέργειές του κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι «έσωσε πολλές ζωές».

«Ένας πολύ γενναίος άνθρωπος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, με αρκετά σοβαρά τραύματα. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον άνθρωπο που το έκανε αυτό», είπε.

Ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, ανέφερε τον Άχμεντ ως παράδειγμα θάρρους απέναντι στο μίσος: «Ένας άνδρας έτρεξε προς τα πυρά και αφόπλισε έναν από τους σκοπευτές».

Και κάλεσε: «Ας αντιμετωπίσουμε το μίσος με την επείγουσα δράση που απαιτεί».

Netanyahu: "We've seen evil at its worst & Jewish heroism at its best. I saw a video of a Jew who pounces on one of the murderers, takes his weapon, and saves who knows how many lives"



Netanyahu is caught lying again, falsely calling Muslim man Ahmed El Ahmad a Jewish. pic.twitter.com/cup5U00CbT — The Resonance (@Partisan_12) December 14, 2025

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενάμιν Νετανιάχου εξήρε επίσης την πράξη του Αχμέτ, αλλά τον χαρακτήρισε Εβραίο.

Μιλώντας για την επίθεση την Κυριακή, ο Νετανιάχου είπε: «Είδαμε επίσης τον εβραϊκό ηρωισμό στο καλύτερό του… Είδα ένα βίντεο με έναν Εβραίο που ορμάει σε έναν από τους δολοφόνους, του παίρνει το όπλο και σώζει ποιος ξέρει πόσες ζωές».

Here stands a Muslim man shot twice while disarming one of the attackers. His name is Ahmed El Ahmad. He nearly lost his life to protect Jewish families celebrating Hanukkah.



So where is the acknowledgment. Where is the gratitude. Where is the basic honesty to recognize a man… pic.twitter.com/H84b2qmUWS — Gerald Wayne (@geraldwayne) December 14, 2025

Ένας «υπερήρωας» της καθημερινότητας

Για την κοινότητα των Σύρων στην Αυστραλία, ο Άχμεντ έγινε σύμβολο.

Η Λουμπάμπα Αλχμίντι ΑλΚαλίλ από την Australians for Syria Association τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και δήλωσε: «Αυτό που έκανε, τον κάνει πραγματικά έναν υπερήρωα».

The statement by PM Anthony Albanese is shameful, when compared to the statements made by:



(a) the Leader of the Opposition, Sussan Ley; &



(b) the High Representative of the EU for Foreign Affairs & Security Policy, Kaja Kallas.

Την ώρα που αθώοι άνθρωποι έχαναν τη ζωή τους και η τραγωδία γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να επικαλείται την επίθεση για να νομιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη καταστροφή και τη γενοκτονία στη Γάζα, ένας άνθρωπος επέλεξε έναν άλλο δρόμο.

Ένας μουσουλμάνος, πρόσφυγας, πατέρας δύο παιδιών, δεν απάντησε στο μίσος με μίσος, αλλά με πράξη. Στην καρδιά του τρόμου, ο Άχμεντ αλ-Άχμεντ έδειξε ποιο είναι το αληθινό πρόσωπο της ειρήνης: αυτό που τρέχει προς τον κίνδυνο για να σώσει ζωές, χωρίς διακρίσεις.

