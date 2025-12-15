Αποτροπιασμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η άγρια δολοφονία νεαρής καθώς και του αγέννητου μωρού της, για τις οποίες κατηγορείται η 40χρονη μητέρα και ο 47χρονος πατριός της. Η Daily Mirror, αναφέρει πως πρόκειται για την Ρεμπέκα Παρκ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Παρκ ενώ ήταν μια περίπου εβδομάδα πριν γεννήσει το παιδί που κυοφορούσε και συγκεκριμένα στις 3 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το πατρικό της σπίτι. Μια ημέρα μετά, δηλώθηκε από τους δικούς της στην τοπική αστυνομία ότι είχε εξαφανιστεί, ενώ αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι τη μέρα που εξαφανίστηκε την είδε να μπαίνει σε ένα όχημα.
Μετά από έρευνα των Αρχών που έγινε σε εθνικό δρυμό κοντά στη λίμνη Μίσιγκαν, βρέθηκε τελικά η σορός της άτυχης κοπέλας χωρίς όμως να είναι πλέον έγκυος, σύμφωνα με τη νεκροψία.
Οι υποψίες στράφηκαν αμέσως κατά της μητέρας του θύματος, Κόρτνεϊ Μπαρθολόμεου, στο όχημα της οποίας η άτυχη κοπέλα είχε θεαθεί σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες να μπαίνει λίγο πριν την εξαφάνισή της.
Τελικά, τόσο η μητέρα όσο και ο πατριός της Παρκ, Τίμοθι Μπαρθολόμεου, συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τον φόνο της. Είναι η προσωποποίηση του κακού δήλωσε στο δικαστήριο η εισαγγελέας της υπόθεσης, καθώς υποστήριξε ότι το ζευγάρι δεν σταμάτησε στη δολοφονία της γυναίκας, αλλά αφαίρεσε από την μήτρα της με νυστέρι και το αγέννητο μωρό της.
Την ανάγκασαν να μπει σε όχημα και την…εξαφάνισαν
«Ο 47χρονος έφερε τη Ρεμπέκα στο σπίτι τους και μαζί με τη σύζυγό του την ανάγκασαν να μπει σε ένα άλλο όχημα και την πήγαν στο δάσος όπου την μαχαίρωσαν, την ανάγκασαν να ξαπλώσει στο έδαφος, ενώ έκοβαν το μωρό της και τελικά προκάλεσαν τον θάνατό της και τον θάνατο του μωρού», είπε η εισαγγελέας στο δικαστήριο. «Στη συνέχεια άφησαν τη σορό της στο δάσος», συμπλήρωσε.
Αφού αρνήθηκε επί εβδομάδες οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία της Ρεβέκκα, η Κόρτνεϊ φέρεται να άλλαξε την κατάθεσή της όταν οι ερευνητές της είπαν ότι τα τηλεφωνικά δεδομένα την τοποθετούσαν στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα της Ρεβέκκα, τη νύχτα της δολοφονίας. Στη συνέχεια, φέρεται να ομολόγησε κατά τη δεύτερη ανάκρισή της ότι είχε αποκόψει το αγέννητο μωρό από τη μήτρα της κόρης της. Η Κόρτνεϊ φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι χρησιμοποίησε νυστέρι για να αφαιρέσει το έμβρυο και ισχυρίστηκε ότι η πρόθεσή της ήταν να σώσει το παιδί και να το δώσει στον αρραβωνιαστικό της Ρεβέκκα, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ.