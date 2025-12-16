Άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στη Βαρκελώνη έσωσε γυναίκα αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, χάρη στα άμεσα αντανακλαστικά της, αποτρέποντας πιθανό σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο, σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, στον σταθμό Espanya της γραμμής 3 του Μετρό, όπου η αστυνομικός είδε τον άνδρα να περπατά με εμφανή αστάθεια στην αποβάθρα. Χωρίς να τον χάσει από τα μάτια της, ειδοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού, ο άνδρας πλησιάζει επικίνδυνα το άκρο της αποβάθρας, παραπατά και τελικά χάνει την ισορροπία του, πέφτοντας στις ράγες. Η αστυνομικός αντέδρασε ακαριαία μόλις αντιλήφθηκε την πτώση, σπεύδοντας στο σημείο.

Με τη βοήθεια και άλλων πολιτών, κατάφερε να ανασύρει τον άνδρα από τις γραμμές ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Δείτε το βίντεο:

protothema.gr