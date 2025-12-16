Ανατροπή ήρθε στην υπόθεση δολοφονίας της τραγουδίστριας Delarosa, με τις Αρχές να μιλούν για ενέδρα που της έστησαν παιδικοί της φίλοι.

Η 22χρονη γυναίκα, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Μαρία ντε λα Ρόσα, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο στήθος τα ξημερώματα στις 22 Νοεμβρίου 2025, περίπου στη 1:30 π.μ., στην περιοχή Νόρθριτζ της κοιλάδας Σαν Φερνάντο στο Λος Άντζελες. Η δολοφονία της αρχικά δεν είχε κινήσει υποψίες.

Τρία άτομα, μεταξύ τους και η Delarosa, βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, όταν έπεσαν πυροβολισμοί, σε περιστατικό που η αστυνομία αρχικά εκτιμούσε ως πιθανή απόπειρα ληστείας. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε, ενώ τα δύο άλλα άτομα νοσηλεύτηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι Αρχές θεωρούν πλέον, σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η Los Angeles Times, ότι η Delarosa έπεσε θύμα μίας παγίδας που είχαν στήσει παιδικοί της φίλοι, οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για φόνο. Ένας ακόμη άντρας με το όνομα Φρανσίσκο “G Boy” Γκέιτον συνελήφθη την επομένη του σμβάντος.Σύμφωνα με το ένταλμα έρευνας εκείνος γνώριζε την Delarosa από τότε που ήταν έφηβοι.

Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γκέιτον είπε στην αστυνομία ότι ο φίλος του, Μπένι “Player” Γκόμεζ, είχε σχεδιάσει να συναντήσει την Delarosa δήθεν για αγορά ναρκωτκών, όμως το πραγματικό σχέδιο ήταν να τη ληστέψουν. Ο Γκόμεζ δήλωσε επίσης στην αστυνομία ότι ήταν παιδικός φίλος της τραγουδίστριας.

Singer DELAROSA was 'set up by her friends' before being murdered in ambush-style attack, police say https://t.co/N9ZaeF6oEw — Daily Mail (@DailyMail) December 15, 2025

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δυο φίλοι της Delarosa και δύο ακόμα ένοπλοι δράστες είναι μέλη της συμμορίας Bryant Street, που δρα στην περιοχή Νόρθριτζ.

Παρότι ο Γκέιτον υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στη ληστεία, έρευνα στο κινητό του έδειξε ότι έστειλε μήνυμα στον Εντουάρντο “Active” Λόπεζ, έναν από τους υπόπτους, γράφοντας: «Πήγαινε να πάρεις κουκούλα». Σύμφωνα με την κατάθεση, ο Γκέιτον έστειλε αυτό το μήνυμα στον Λόπεζ πέντε ώρες πριν η Delarosa τραυματιστεί θανάσιμα.

Το βράδυ της δολοφονίας, ο Γκόμεζ ανέφερε ότι βρισκόταν μαζί με την τραγουδίστρια, αφού είχαν πάει σε κλαμπ. Οι δυο τους μιλούσαν έξω από το κτίριο, όπου διέμενε ο Γκέιτον, όταν δύο άντρες με κουκούλες τους πλησίασαν και άρχισαν να πυροβολούν.

Ο Γκόμεζ τράπηκε σε φυγή και, όπως είπε, έμαθε για τον θάνατο της τραγουδίστριας αργότερα από τη μητέρα της. Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με τους πυροβολισμούς, όμως, βίντεο από κάμερες κοντά στο σημείο τον διέψευσε. Στη συνέχεια, οι δύο ένοπλοι πλησίασαν το όχημα έβγαλαν ένα κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι και έριξαν έξι πυροβολισμούς. Το SUV απομακρύνθηκε με ταχύτητα, ενώ ο Γκόμεζ φέρεται να φώναξε: «Γιατί τους πυροβολήσατε;».

Μετά την επίθεση, οι δράστες έκρυψαν τα όπλα σε βαν και επιβιβάστηκαν στο BMW του Γκέιτον. Κατά την είσοδό του στο όχημα, ο Λόπες φέρεται να έριξε κατά λάθος έγγραφο δικαστηρίου με το όνομά του και τον αριθμό της υπόθεσής του – στοιχείο που πλέον θεωρείται κρίσιμο αποδεικτικό μέσο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι ένοπλοι διέφυγαν στο Μεξικό, ενώ μήνυμα που στάλθηκε λίγες ώρες αργότερα ανέφερε: «Είμαστε εντάξει, έφυγαν για Τιχουάνα».

