Θανάσιμα τραυματισμένος κατέληξε ένας άνδρας από την Αυστραλία, όταν πέρασε με δύναμη μέσα από γυάλινη πόρτα εστιατορίου στην Ταϊλάνδη, σε περιστατικό που σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου στο τουρκικό εστιατόριο Cappadocia στην Πουκέτ καταγράφηκε, μάλιστα, από κάμερα ασφαλείας.

Στο βίντεο από τα πλάνα που καταγράφηκαν το βράδυ εκείνης της ημέρας φαίνεται ο άνδρας, ο οποίος ήταν σε σύγχυση, να κουνάει το κεφάλι του πριν ξαφνικά να σηκωθεί και ναι φωνάζοντας προς τη γυάλινη πόρτα.

Η γυάλινη πόρτα έσπασε από τη σφοδρή σύγκρουση και ο Αυστραλός κατέρρευσε έξω από το εστιατόριο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο οποίο αργότερα κατέληξε από σοβαρή απώλεια αίματος λόγω ενός βαθιού κοψίματος στο δεξί του πόδι.

