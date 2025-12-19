Χιλιάδες αρχεία έγγραφα και φωτογραφίες που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν δόθηκαν στη δημοσιότητα αργά την Παρασκευή.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, στο πλαίσιο νόμου που είχε την υποστήριξη τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών, δημοσίευσε μεγάλο μέρος του υλικού, αν και τυπικά είχε την υποχρέωση να το καταθέσει στο σύνολό του.

Αν και πολλές από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται να έχουν τίποτα το ουσιαστικό (για παράδειγμα εικονίζεται το εσωτερικό κατοικιών), υπάρχει και υλικό με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του, όπως τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπιλ Κλίντον, αλλά και τον Μικ Τζάγκερ.

Οι δύο τελευταίοι εικονίζονται με μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει κρυφτεί, γιατί προφανώς είναι θύμα.

Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο Κλίντον μαζί με την Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργό του Έπσταϊν και μια άγνωστη γυναίκα σε πισίνα εσωτερικού χώρου.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό εδώ.

Ακόμη, εμφανίζεται ο Κλίντον με τον Μάικλ Τζάκσον, την Νταϊάνα Ρος και τρία άγνωστα πρόσωπα.

Μέρος του υλικού είχε ήδη δημοσιοποιηθεί, σημειώνει το CNN, αλλά υπάρχουν και έγγραφα που πιθανόν ως σήμερα ήταν άγνωστα.

Το υπουργείο δεν δίνει λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες, πού και πότε έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, ή ποια πρόσωπα εικονίζονται.

protothema.gr