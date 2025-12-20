Το όνομα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προστέθηκε στο Κέντρο Κένεντι στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή (19/12), μια μέρα μετά την ψηφοφορία των μελών του διοικητικού συμβουλίου, που ο ίδιος επέλεξε, για τη μετονομασία του χώρου τέχνης, παρά τις νομικές αμφισβητήσεις.

Εργάτες σε ανυψωτικά μηχανήματα πρόσθεσαν μεταλλικά γράμματα στην πρόσοψη του κτιρίου, πριν κατεβάσουν ένα μπλε μουσαμά για να αποκαλύψουν την πινακίδα με την επιγραφή «The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center For the Performing Arts».

Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας του προέδρου Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963, επέκριναν την κίνηση ως «απίστευτη» και δήλωσαν ότι απαιτείται πράξη του Κογκρέσου για να αλλάξει το όνομα του Εθνικού Πολιτιστικού Κέντρου των ΗΠΑ.

Οργισμένη αντίδραση ανηψιάς Κένεντι

Σε μια οργισμένη ανάρτησή της, η ανιψιά του Τζον Κένεντι και κόρη του επίσης δολοφονημένου αδελφού του, Ρόμπερτ, Κέρι Κένεντι, έγραψε: «Σε τρία χρόνια και ένα μήνα από σήμερα, θα πάρω μια αξίνα και θα ξηλώσω αυτά τα γράμματα από αυτό το κτίριο, αλλά θα χρειαστώ βοήθεια για να κρατήσω τη σκάλα. Είσαι μέσα; Κάνω αίτηση για την κάρτα του ξυλουργού μου σήμερα, οπότε θα είναι δουλειά συνδικάτου!!!».

Three years and one month from today, I’m going to grab a pickax and pull those letters off that building, but I’m going to need help holding the ladder. Are you in? Applying for my carpenter’s card today, so it’ll be a union job!!! pic.twitter.com/ZLPhd7fU31 December 19, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (18/12) ότι εξεπλάγη από την αλλαγή ονόματος, παρόλο που ο ίδιος είχε καθαρίσει το διοικητικό συμβούλιο του κέντρου, χαρακτηρίζοντάς το ως υπερβολικά προοδευτικό, και είχε ήδη συζητήσει την προσθήκη του ονόματός του σε αυτό.

Ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος όρισε ακόμη και τον εαυτό του ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου νωρίτερα φέτος.

«Σήμερα, με υπερηφάνεια αποκαλύπτουμε την ανανεωμένη εξωτερική ονομασία, τιμώντας την ηγεσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και την αιώνια κληρονομιά του Τζον Φ. Κένεντι», ανέφερε το κέντρο στον πρόσφατα μετονομασμένο λογαριασμό του στο X, μαζί με φωτογραφίες της επιγραφής.

Today, we proudly unveil the updated exterior designation—honoring the leadership of President Donald J. Trump and the enduring legacy of John F. Kennedy. 🇺🇸



The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts pic.twitter.com/ALEE59pkZ9 December 19, 2025

Το να ονομάζεται ένα εθνικό ίδρυμα προς τιμήν ενός εν ενεργεία προέδρου είναι κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ΗΠΑ. Ορόσημα όπως το Μνημείο του Ουάσιγκτον, το Μνημείο του Λίνκολν και φυσικά το Κέντρο Κένεντι ονομάστηκαν όλα προς τιμήν των προσώπων αυτών μετά το θάνατό τους.

Όμως ο Τραμπ, ο οποίος επί μακρόν κοσμούσε με το όνομά του τους ουρανοξύστες και τα καζίνο του κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως μεγιστάνας των ακινήτων, δεν δίστασε να κάνει το ίδιο και ως πρόεδρος.

Έχει αφήσει το στίγμα του στο Κέντρο Κένεντι από την αρχή της δεύτερης θητείας του, στο πλαίσιο μιας επίθεσης εναντίον πολιτιστικών ιδρυμάτων που η κυβέρνησή του έχει κατηγορήσει ως υπερβολικά αριστερά.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, έχει δώσει το όνομά του σε ένα ινστιτούτο ειρήνης στην Ουάσιγκτον, σε καταπιστευματικά ταμεία για παιδιά που έχει ονομάσει «λογαριασμούς Τραμπ» και σε μια «χρυσή κάρτα Τραμπ» για μετανάστες με υψηλά εισοδήματα, την οποία παρουσίασε την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έχει επίσης ξεκινήσει μια τεράστια ανακαίνιση του Λευκού Οίκου, κατεδαφίζοντας την Ανατολική Πτέρυγα για να χτίσει μια αίθουσα χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων και τοποθετώντας αυτή την εβδομάδα πλακέτες που ξαναγράφουν την ιστορία των προκάτοχων του στην προεδρία.

