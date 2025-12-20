Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση της ΕasyJet από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Λονδίνο, όταν επιβάτες κατήγγειλαν ότι συγγενείς 89χρονης Βρετανίδας την επιβίβασαν στο αεροσκάφος ήδη νεκρή, σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πέντε μέλη της οικογένειας συνόδευσαν την ηλικιωμένη γυναίκα στο αεροπλάνο, λέγοντας στο προσωπικό εδάφους ότι ήταν απλώς κουρασμένη ή αδιάθετη.

Λίγο πριν από την απογείωση, το πλήρωμα καμπίνας φέρεται να αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα είχε καταλήξει, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να επιστρέψει στη θέση στάθμευσης και η πτήση να καθυστερήσει σχεδόν 12 ώρες.

Είναι «απλώς κουρασμένη»

Σύμφωνα με την Daily Mail, επιβάτες ανέφεραν ότι το σώμα της γυναίκας μεταφέρθηκε με αναπηρικό αμαξίδιο έως τις πίσω θέσεις του αεροσκάφους και τοποθετήθηκε στο κάθισμά της με τη βοήθεια συγγενών. Κάποιοι υποστήριξαν ότι, όταν υπάλληλος της επιβίβασης εξέφρασε αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας της, η οικογένεια απάντησε πως ήταν «απλώς κουρασμένη». Επίσης, ένας μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι άκουσε κάποιον να λέει: «Είναι εντάξει, είμαστε γιατροί».

Το αεροσκάφος είχε ήδη ξεκινήσει τροχοδρόμηση, όταν το πλήρωμα διέκοψε τη διαδικασία απογείωσης. Διασώστες και αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροπλάνο και, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε στο αεροδρόμιο της Μάλαγα για το περιστατικό, διευκρινίζοντας πως ο θάνατος διαπιστώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Πολλοί επιβάτες εξέφρασαν αγανάκτηση για τους χειρισμούς της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ελλιπή έλεγχο πριν από την πτήση. Άλλοι τόνισαν ότι η οικογένεια της γυναίκας φαινόταν ψύχραιμη κατά τη διάρκεια της επέμβασης των διασωστών, γεγονός που προκάλεσε επιπλέον ερωτήματα.

Η καθυστέρηση της πτήσης έφτασε τις 12 ώρες, με την αναχώρηση να πραγματοποιείται τελικά αργά το βράδυ.

Η απάντηση της ΕasyJet

Η ΕasyJet, από την πλευρά της, διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η γυναίκα επιβιβάστηκε νεκρή, αναφέροντας ότι διέθετε πιστοποιητικό ικανότητας προς πτήση και ότι ήταν ζωντανή κατά την επιβίβαση. Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η πτήση επέστρεψε στη βάση πριν από την απογείωση λόγω επείγοντος ιατρικού περιστατικού και ότι «η επιβάτιδα, δυστυχώς, κατέληξε».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της. Η ασφάλεια και η ευημερία επιβατών και πληρώματος αποτελούν πάντα ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε η εταιρεία.

Πολύπλοκες διαδικασίες επαναπατρισμού

Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες μεταφοράς ανθρώπινων λειψάνων μεταξύ χωρών.

Σύμφωνα με ειδικές εταιρείες, ο επαναπατρισμός από την Ισπανία στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να κοστίσει από 3.500 έως 4.500 λίρες, απαιτώντας πιστοποίηση θανάτου, εμπλοκή αρχών και ειδική μεταφορά, συνήθως μέσω φορτίου και όχι επιβατικών πτήσεων.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό αν θα ασκηθούν διώξεις.

