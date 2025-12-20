Κατά την παράδοση ενός νέου υποβρυχίου στο Ναυτικό, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για κυριαρχικά δικαιώματα.

«Δεν έχουμε καμία βλέψη για τα εδάφη ή την κυριαρχία κανενός. Δεν θέλουμε ένταση με καμία χώρα. Δεν θέλουμε κρίσεις, διαμάχες ή συγκρούσεις. Δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο παρά ειρήνη και σταθερότητα για τους γείτονές μας» ανέφερε ο Ερντογάν.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «είμαστε μια χώρα που δεν επιτρέπει και δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα. Όλες οι επενδύσεις που κάνουμε σήμερα δεν προορίζονται για την προετοιμασία για πόλεμο, αλλά για την προστασία της ειρήνης, της ανεξαρτησίας και του μέλλοντος» πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

iefimerida.gr