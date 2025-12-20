Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Ντιμίτριεφ έφτασε απόψε στο Μαϊάμι όπου θα έχει συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε μια ρωσική πηγή στο πρακτορείο Reuters.

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών, που όμως είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ντμίτριεφ.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συνάντησαν χθες, Παρασκευή, τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ και εκπροσώπους της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας.

Μετά τις συνομιλίες αυτές, ο Ουμέροφ διαβεβαίωσε απλώς ότι η αντιπροσωπεία του συμφώνησε με τους Αμερικανούς «να συνεχίσουν την εργασία από κοινού στο προσεχές μέλλον».

