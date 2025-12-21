Οι συζητήσεις στο Μαϊάμι ξεκίνησαν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Αμερικανούς αξιωματούχους να έχουν αρχικά συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.

Οι συζητήσεις θα γίνουν ξεχωριστά και θα είναι πάνω στο αμερικανικό σχέδιο, με τους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να συζητούν πρώτα με την ομάδα του Κιρίλ Ντμιτρίεφ, του Ρώσου απεσταλμένου του Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε μέρος των επαφών.

Θα ακολουθήσει η συνάντηση των Αμερικανών με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές ξεχωριστά, καθώς η ρωσική πλευρά ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να γίνει συνάντηση με τους ανθρώπους του Κιέβου.

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι δήλωσε πως θα στηρίξει αμερικανική πρόταση για τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ρωσίας–Ουκρανίας, εφόσον αυτές διευκολύνουν ανταλλαγές αιχμαλώτων και ανοίξουν τον δρόμο για συνάντηση κορυφής των ηγετών.

Επίσης, σχολίασε ότι «μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ» μπορούν να βάλουν τέλος στον πόλεμο, αφήνοντας αιχμές κατά της ΕΕ που ήθελε να πάρει πρωτοβουλία για συζητήσεις με το Κρεμλίνο, σύμφωνα με τον Μακρόν.

Αμετακίνητος ο Πούτιν

Την ίδια στιγμή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται αμετακίνητος στις απαιτήσεις του, διαμηνύοντας ότι η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στρατιωτικά αν η Ουκρανία δεν αποδεχθεί τους όρους της. Παρά τις απώλειες, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στο μέτωπο, ενισχύοντας τη σκληρή γραμμή του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν εξάλλου, ξεκαθάρισε με έναν… χάρτη τις διαθέσεις του σχετικά με την Ουκρανία.

Αμερικανικές εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών εξακολουθούν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν εμφανίζεται διατεθειμένος σε ουσιαστικό συμβιβασμό και διατηρεί ως στόχο τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας, σε αντίθεση με εκτιμήσεις ορισμένων αξιωματούχων ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για ειρήνη.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε παραχώρηση εδαφών που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες, τονίζοντας ωστόσο πως «υπάρχει ακόμη δρόμος». «Προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλισης στο οποίο μπορούν να συμφωνήσουν. Δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα καταστεί δυνατό», δήλωσε, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει αποτέλεσμα πριν το τέλος του έτους.

iefimerida.gr