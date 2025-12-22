Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σε αυτοκινητόδρομο της νήσου της Ιάβας, σύμφωνα με αξιωματούχο των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας της Ινδονησίας.

Το όχημα δημόσιας χρήσης, που είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Τζακάρτα και κατευθυνόταν στη Γιογκιακάρτα, πήρε στροφή με «αρκετά υψηλή» ταχύτητα προτού πέσει πάνω σε μπαριέρα ασφαλείας και ανατραπεί, εξήγησε σε ανακοίνωσή του ο Μπουντιόνο, επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

DEMAK, CENTRAL JAVA PROVINCE, INDONESIA: 15 KILLED AND 19 SURVIVES OVER BUS SINGLE ACCIDENT



Monday early day, 22nd December 2025 pic.twitter.com/oVnFslu5qS December 22, 2025

Τα τροχαία είναι τραγικά συχνά στην Ινδονησία, όπου πολλά οχήματα είναι πεπαλαιωμένα και ελλιπώς συντηρημένα και οι κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας δεν τηρούνται πάντα.

Το 2019, τουλάχιστον 35 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στη νήσο Σουμάτρα.

