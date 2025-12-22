Έκκληση προς τους Εβραίους να εγκατασταθούν στο Ισραήλ απηύθυνε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, επικαλούμενος την άνοδο του αντισημιτισμού στη Δύση. Η δήλωση έγινε μία εβδομάδα μετά την επίθεση κατά τη διάρκεια εβραϊκής γιορτής στο Σίδνεϊ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Μιλώντας σε δημόσια τελετή για την τελευταία ημέρα της Χανουκά, της εβραϊκής γιορτής των Φώτων, ο Σάαρ υπογράμμισε ότι οι Εβραίοι έχουν δικαίωμα να ζουν με ασφάλεια οπουδήποτε. Ωστόσο, όπως ανέφερε, τα πρόσφατα γεγονότα και η ιστορική εμπειρία δείχνουν ότι σήμερα οι Εβραίοι διώκονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Σήμερα, καλώ τους Εβραίους της Αγγλίας, τους Εβραίους της Γαλλίας, τους Εβραίους της Αυστραλίας, τους Εβραίους του Καναδά, τους Εβραίους του Βελγίου: ελάτε στη Γη του Ισραήλ! Επιστρέψτε στο σπίτι!», πρόσθεσε, ενώπιον εκπροσώπων από εβραϊκές κοινότητες και οργανώσεις όλου του κόσμου.

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023, η ισραηλινή ηγεσία καταγγέλλει την άνοδο του αντισημιτισμού στις δυτικές χώρες και κατηγορεί τις κυβερνήσεις τους ότι δεν κάνουν αρκετά για να εξαλείψουν αυτό το φαινόμενο. Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προέτρεψε τις χώρες της Δύσης «να αγωνιστούν κατά του αντισημιτισμού και να εγγυηθούν την ασφάλεια» των Εβραίων.

Τον Οκτώβριο ο Σάαρ κατηγόρησε τις βρετανικές αρχές ότι δεν αντιδρούν για να περιορίσουν το «τοξικό κύμα αντισημιτισμού», μετά την επίθεση σε μια συναγωγή του Μάντσεστερ ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης γιορτής του εβραϊκού ημερολογίου. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι τέσσερις.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό «νόμο της επιστροφής» του 1950, κάθε Εβραίος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται στον κόσμο, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει και να αποκτήσει την ισραηλινή υπηκοότητα. Ο νόμος ισχύει και για άτομα που έχουν τουλάχιστον έναν παππού εβραϊκής καταγωγής.

