Ο αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, επικεφαλής της διεύθυνσης επιχειρησιακής εκπαίδευσης του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, «δολοφονήθηκε» σε έκρηξη που έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας, δήλωσαν οι ρωσικές αρχές, προσθέτοντας ότι διερευνάται το ενδεχόμενο η βόμβα να είχε τοποθετηθεί από τις ουκρανικές ειδικές δυνάμεις.

Η Ουκρανία δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την δολοφονία.

Ουκρανία και Ρωσία «ανταλλάσουν» δολοφονικές επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, βάζοντας στο στόχαστρο στρατηγούς και υψηλόβαθμα πολιτικά πρόσωπα της άλλης πλευράς. Θεωρείται ότι η Ουκρανία κερδίζει αυτόν τον πόλεμο, έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα στις δολοφονικές επιθέσεις που επιχειρεί. Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025, ο αριθμός των απόπειρων δολοφονίας από την Ουκρανία εντός της Ρωσίας είχε ήδη ξεπεράσει τον αντίστοιχο συνολικό αριθμό για το 2022, το 2023 και το 2024.

Παράλληλα, το Κίεβο φαίνεται να μετατοπίζει το ενδιαφέρον του σε πρόσωπα που σχεδιάζουν και υποστηρίζουν τις πολεμικές προσπάθειες του Κρεμλίνου. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών δολοφονιών ήταν αυτή του αντιστράτηγου Ιγκόρ Κιρίλοφ στις 17 Δεκεμβρίου πέρυσι. Ο αξιωματικός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τα πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα της Ρωσίας, σκοτώθηκε από μια συσκευή που πυροδοτήθηκε με τηλεχειριστήριο, η οποία ήταν κρυμμένη μέσα σε ηλεκτρικό σκούτερ. Λίγες μέρες πριν από τον θάνατο του Κιρίλοφ, είχε δολοφονηθεί ο Μιχαήλ Σάτσκι, μηχανικός που συμμετείχε στην κατασκευή πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η έκρηξη στη Μόσχα

Ο υποστράτηγος Σαρβάροφ εκτιμάται ότι πήγαινε στη δουλειά του όταν σημειώθηκε η έκρηξη στην περιοχή Γιασένεβο της Μόσχας.

Σύμφωνα με μια εκδοχή, ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο κάτω μέρος του οχήματος, το οποίο σύμφωνα με το κανάλι Baza του Telegram διένυσε λίγα μέτρα προτού σημειωθεί η έκρηξη, με τα θραύσματα να προκαλούν ζημιές σε τουλάχιστον επτά οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση.

Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο μετά την έκρηξη δείχνουν πλήθος διασωστών στο σημείο και ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στον Σαρβάροφ.

Ο 56χρονος Σαρβάροφ εργαζόταν στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας και ήταν υπεύθυνος για την εκπαίδευση των ενόπλων δυνάμεων του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο υποστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ, συμμετείχε σε εχθροπραξίες στην Τσετσενία, την Οσετία και τη Συρία, καθώς και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

