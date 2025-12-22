Αξιωματικός του ρωσικού στρατού σκοτώθηκε σε έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο που ανήκε σε υποστράτηγο ανατινάχθηκε στη Μόσχα.

Ο Fanil Sarvarov ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ένοπλων Δυνάμεων και συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην αυλή ενός κτιρίου κατοικιών γύρω στις 7 το πρωί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το σασί ενός Kia Sorento και εξερράγη λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του οχήματος.

Ο 56χρονος οδηγός βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, έχοντας υποστεί πολλαπλά κατάγματα και τραύματα από θραύσματα.

Οι ερευνητές εξετάζουν διάφορες εκδοχές για τη δολοφονία. Μία από αυτές αφορά την πιθανή εμπλοκή των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών.

