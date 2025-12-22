Η ιαπωνική περιφέρεια της Νιιγκάτα αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Kashiwazaki-Kariwa, του μεγαλύτερου στον κόσμο, σε μια απόφαση–ορόσημο για τη σταδιακή επιστροφή της Ιαπωνίας στην πυρηνική ενέργεια μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα. Ο σταθμός, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, είχε κλείσει μαζί με δεκάδες άλλους αντιδραστήρες έπειτα από τον ισχυρό σεισμό του 2011 και το τσουνάμι που προκάλεσαν το σοβαρότερο πυρηνικό ατύχημα μετά το Τσερνόμπιλ.

Από τότε, η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που παραμένουν τεχνικά αξιοποιήσιμοι, καθώς προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το Kashiwazaki-Kariwa θα είναι ο πρώτος σταθμός που επαναλειτουργεί υπό τη διαχείριση της Tokyo Electric Power Company (TEPCO), της εταιρείας που λειτουργούσε και το εργοστάσιο της Φουκουσίμα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των κατοίκων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της TEPCO ότι έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας και τη δέσμευσή της να επενδύσει 641 εκατ. δολάρια στη Νιιγκάτα την επόμενη δεκαετία, η τοπική κοινωνία παραμένει διχασμένη. Έρευνα της περιφέρειας τον Οκτώβριο έδειξε ότι το 60% των κατοίκων θεωρεί πως δεν έχουν ακόμη διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση, ενώ σχεδόν το 70% εκφράζει δυσπιστία απέναντι στην εταιρεία.

Η κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι στηρίζει ανοιχτά την επανεκκίνηση, επικαλούμενη την ενεργειακή ασφάλεια, το υψηλό κόστος των εισαγωγών LNG και άνθρακα και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιαπωνία έχει θέσει στόχο να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό της μείγμα, στο 20% έως το 2040, παρά τις συνεχιζόμενες κοινωνικές αντιδράσεις.

