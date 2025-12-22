Οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν μεμονωμένους Ρώσους στρατιώτες να κινούνται με άλογα κοντά στην πρώτη γραμμή, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, αναδεικνύει τις αυτοσχέδιες και ασυνήθιστες τακτικές που εφαρμόζονται πλέον στο πεδίο των συγκρούσεων.

Η 92η Ξεχωριστή Ταξιαρχία Εφόδου της Ουκρανίας δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο στην εφαρμογή Telegram τη Δευτέρα, το οποίο φαίνεται να δείχνει πολλούς Ρώσους στρατιώτες να ταξιδεύουν με άλογα ή μουλάρια και να δέχονται χτυπήματα από μικρά drones.

An unsuccessful assault by the Russian cavalry on Ukrainian positions in the Pokrovsk direction.



I feel so sorry for the animals… poor horses…



🎥🇺🇦5th Battalion, 92nd Assault Brigade pic.twitter.com/SlTZnG7GNY December 22, 2025

«Οι Ρώσοι κατακτητές χάνουν τον εξοπλισμό τους γρήγορα στις επιθέσεις τους κρέατος» – ουκρανικός όρος που χρησιμοποιείται όταν η Ρωσία στέλνει του στρατιώτες σε απευθείας επιθέσεις με ελάχιστες πιθανότητες να επιζήσουν- «και αναγκάζονται να μετακινούνται με άλογα» αναφέρει στην ανάρτηση της η ταξιαρχία.

Αναλυτές αναφέρουν ότι το βίντεο μπορεί να έχει καταγραφεί στη νότια περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, αν και η τοποθεσία δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

russian barbarians in Pokrovsk riding the horses that they stole from the Ukrainian civilians, motherfckin marauders😡! What a disgusting horde! #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/3QkENJU008 — Clown (@DanaSLJL) December 16, 2025

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι Ρώσοι στρατιώτες προσπαθούσαν να διασχίσουν ένα πλατύ, ανοιχτό πεδίο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Στήριγμα τα drones

Και οι δύο πλευρές στον πόλεμο βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για την παρακολούθηση του πεδίου της μάχης, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να μην εντοπίζονται οι οποιεσδήποτε κινήσεις με αποτέλεσμα να περιορίζεται σοβαρά η χρήση τεθωρακισμένων οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα, οι ρωσικές δυνάμεις απαντούν με μικρές ομάδες εφόδου για να προελάσουν γρήγορα προς την κατεύθυνση των ουκρανικών θέσεων και στην συνέχει να προσπαθήσουν να τις καταλάβουν. Προηγούμενα βίντεο έδειχναν Ρώσους στρατιώτες να χρησιμοποιούν μοτοσικλέτες (off road) εκτός δρόμου, τετράτροχες μοτοσικλέτες( ‘γουρούνες’), ηλεκτρικά ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ για μετακινήσεις.

Ουκρανοί στρατιώτες επίσης έχουν θεαθεί να χρησιμοποιούν ποδήλατα του βουνού και σκούτερ για να κινηθούν γρήγορα στην γραμμή του μετώπου.