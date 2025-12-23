Τη δημιουργία νέας γενιάς πολεμικών πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας το σχέδιό του για έναν αναβαθμισμένο «Χρυσό Στόλο», με πλοία μεγαλύτερα, βαρύτερα και τεχνολογικά πιο προηγμένα από όσα διαθέτει σήμερα ο αμερικανικός στόλος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τη νέα κατηγορία πολεμικών πλοίων από τη βιβλιοθήκη του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, χαρακτηρίζοντας τον υφιστάμενο αμερικανικό στόλο «παλιό, κουρασμένο και ξεπερασμένο». Όπως είπε, τα νέα πλοία θα συμβάλουν στη διατήρηση της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ, στην αναζωογόνηση της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας απέναντι στους αντιπάλους της.

Navy's new class of Large Surface Combatants: THE BATTLESHIP.



The most lethal surface combatant ever constructed. 🇺🇸 pic.twitter.com/7AH5G4IJj5 December 22, 2025

Στο πλευρό του προέδρου βρέθηκαν ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα συμβούλου εθνικής ασφάλειας. Πίσω από τον Τραμπ υπήρχαν απεικονίσεις των νέων πλοίων εν πλω, ενώ ο ίδιος ανέφερε ότι σκοπεύει να έχει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό τους.

Πλοία-κολοσσοί με υπερηχητικά όπλα και τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, τα νέα πλοία θα είναι τα μεγαλύτερα που έχουν κατασκευαστεί ποτέ για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, με εκτόπισμα από 30.000 έως 40.000 τόνους, και θα ναυπηγηθούν αποκλειστικά σε αμερικανικά ναυπηγεία. Θα είναι εξοπλισμένα με όπλα και πυραύλους «στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», υπερηχητικά συστήματα, ηλεκτρομαγνητικά πυροβόλα (rail guns), πυραύλους cruise και «τα πιο εξελιγμένα λέιζερ στον κόσμο».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι τα πλοία θα διαθέτουν εκτεταμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας τους. Όπως είπε, «το Πολεμικό Ναυτικό θα ηγηθεί του σχεδιασμού αυτών των πλοίων μαζί με εμένα, γιατί είμαι ένας πολύ αισθητικός άνθρωπος».

Navy's new class of Large Surface Combatants: THE BATTLESHIP.



The most lethal surface combatant ever constructed. 🇺🇸 pic.twitter.com/7AH5G4IJj5 — The White House (@WhiteHouse) December 22, 2025

Αρχικά προβλέπεται η κατασκευή δύο πλοίων της νέας κατηγορίας, τα οποία θα ακολουθηθούν σύντομα από ακόμη οκτώ, ενώ ο πρόεδρος ανέφερε ότι σε βάθος χρόνου ο στόλος θα μπορούσε να αριθμεί από 20 έως 25 τέτοια πλοία, τα οποία θα αποτελέσουν τη «ναυαρχίδα του αμερικανικού ναυτικού στόλου». Στο πλαίσιο του ίδιου σχεδιασμού, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προχωρήσει και σε εκσυγχρονισμό των αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την κριτική του για την εμφάνιση ορισμένων υφιστάμενων πολεμικών πλοίων, σημειώνοντας ότι δεν τον ικανοποιεί η αισθητική τους. «Μου λένε ότι είναι stealth. Εγώ λέω ότι ένα άσχημο πλοίο δεν είναι απαραίτητα stealth», είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στο έτος, μιλώντας σε ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στο Κουάντικο.

Η ονομασία της νέας κατηγορίας πλοίων θα μπορούσε, εφόσον ακολουθηθεί η παραδοσιακή πρακτική του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, να οδηγήσει και στη ναυπήγηση πλοίου με το όνομα «USS Trump», αν και αφίσες στην εκδήλωση παρουσίαζαν το πλοίο με την ονομασία «USS Defiant».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο εντατικοποίησης της αμερικανικής ναυτικής παρουσίας στην Καραϊβική, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, επιχειρώντας να περιορίσει τα έσοδα της χώρας από το πετρέλαιο. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετέχει σε επιχειρήσεις παρεμπόδισης δεξαμενόπλοιων, με την Ακτοφυλακή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ τις τελευταίες ημέρες αμερικανικές αρχές παρακολουθούσαν δεξαμενόπλοιο που αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολές κατάσχεσης και τελικά απομακρύνθηκε από τα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας.

protothema.gr