Επίσκεψη στη στρατιωτική βάση Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν γαλλικές δυνάμεις, πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, συνεχίζοντας μια πρακτική που ακολουθεί σε ετήσια βάση από το 2017, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Κατά την παρουσία του στη βάση, ο Γάλλος πρόεδρος συμμετείχε σε προπόνηση με τους στρατιώτες και έτρεξε μαζί τους, πριν καθίσουν όλοι στο ίδιο τραπέζι για γεύμα που είχε ετοιμάσει ο σεφ του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Macron made a surprise Christmas visit to French troops at Al Dhafra Air Base in the UAE, joining workouts and a holiday meal. pic.twitter.com/9bVaUyBgD6 December 22, 2025

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας, οι γαλλικές δυνάμεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμβάλλουν στην επιτήρηση στρατηγικών περιοχών, στην υποστήριξη αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων και στην περιφερειακή σταθεροποίηση. Αποδεικνύουν την επιθυμία της Γαλλίας να διατηρήσει την αυτόνομη ικανότητα αξιολόγησης και δράσης σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον».

Στην επίσκεψη αυτή, μάλιστα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αποκτήσει ένα αεροπλανοφόρο νέας γενιάς όπως προβλέπεται από τους τελευταίους νόμους για τον προγραμματισμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με τις πιστώσεις να έχουν ήδη προγραμματιστεί.

