Νέα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ φέρνουν στο φως σοκαριστικές λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να εξασφάλιζε ανήλικα κορίτσια για σεξουαλική εκμετάλλευση, αποκαλύπτοντας έναν συστηματικό και οργανωμένο μηχανισμό κακοποίησης.

Χειρόγραφες ανακριτικές σημειώσεις, καταθέσεις και αποδεικτικό υλικό καταγράφουν όχι μόνο τη συστηματική στρατολόγηση ανηλίκων, αλλά και τις συγκεκριμένες «προδιαγραφές» που φέρεται να έθετε ο ίδιος για την ηλικία και την εμφάνισή τους.

Παρά τις εκτεταμένες λογοκρισίες, το περιεχόμενο των αρχείων σκιαγραφεί ένα οργανωμένο δίκτυο κακοποίησης και φέρνει ξανά στο φως τα σοβαρά ερωτήματα για το πώς λειτούργησαν –ή απέτυχαν να λειτουργήσουν– οι θεσμοί απέναντι σε εγκλήματα εις βάρος παιδιών.

Το υλικό αποτελεί μέρος μιας πολυαναμενόμενης δημοσιοποίησης αρχείων από το υπουργείο Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης Τραμπ, η οποία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική επειδή θεωρείται αποσπασματική και σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένη.

Τα αρχικά του Τζέφρι Έπσταϊν διακρίνονται έξω από την κατοικία του στο Μανχάταν, σε εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο νέας δέσμης εγγράφων από τις έρευνές του για τον εκλιπόντα χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

Έγγραφο-σοκ

Σύμφωνα με τον Guardian, ένα από τα έγγραφα, με την ονομασία EFTA00004179, περιλαμβάνει ένα επίσημο εξώφυλλο αποδεικτικού υλικού του FBI και 13 σελίδες χειρόγραφων ανακριτικών σημειώσεων από συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαΐου 2019. Το πρόσωπο που καταθέτει είναι λογοκριμένο, όπως και μέρος του περιεχομένου.

Παρόλα αυτά, αναδεικνύονται συγκεκριμένα μοτίβα: στρατολόγηση κοριτσιών, σεξουαλικές επαφές με πρόσχημα τα «μασάζ» και οι ιδιαίτερες προτιμήσεις του Έπσταϊν ως προς την ηλικία και τη φυλή.

«Φίλες φίλων του [λογοκριμένο]. Μεγάλη βραζιλιάνικη παρέα. Απελπισμένη περίοδος», φέρεται να λέει η μάρτυρας, σύμφωνα με τις σημειώσεις. «Μας τελείωναν τα κορίτσια». Οι σημειώσεις φαίνεται να αναφέρονται στον Έπσταϊν με τα αρχικά «JE».

Κατά τη διάρκεια αυτής της «απελπισμένης περιόδου» φέρεται να προσκομίστηκε μια «σκουρόχρωμη Δομινικανή», όμως, σύμφωνα με τις σημειώσεις, «ο JE δεν ήθελε Ισπανίδες ή σκουρόχρωμα κορίτσια». Τα αρχικά του προσώπου που έφερνε τα ανήλικα κορίτσια στον Έπσταϊν είναι λογοκριμένα στο έγγραφο. Το ίδιο πρόσωπο φέρεται να είπε στον Έπσταϊν ότι του «έφερνε νεαρά κορίτσια», με τον Έπσταϊν να παραπονιέται: «ναι, αλλά όχι σκουρόχρωμα».

Τζέφρι Έπσταϊν και Γκισλέιν Μάξγουελ, Justice Department/Handout via REUTERS

Η μάρτυρας δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρη αν ο Έπσταϊν είχε πληρώσει τον μεσάζοντα για την «υπηρεσία», αλλά ότι είχε πληρώσει το κορίτσι.

Στη συνέχεια, οι σημειώσεις αναφέρονται σε ένα μπάνιο και σε «στήθη και γεννητικά όργανα κοντά στην μπανιέρα… μπήκε στο ντους και της είπε ότι δεν μπορεί απλώς να φέρνει κορίτσια που δεν του αρέσουν… της είπε να συνεχίσει να ψάχνει για κορίτσια».

«Κάποια στιγμή [λογοκριμένο] τον είδε να ζητά ταυτότητα από ένα κορίτσι», αναφέρουν οι σημειώσεις. «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι ήταν κάτω των 18, επειδή δεν τους πίστευε, καθώς [λογοκριμένο] είχε κάνει λάθος φέρνοντας πιο μεγάλα κορίτσια».

Οι σημειώσεις περιέχουν περιγραφές του μάρτυρα για σεξουαλικές επαφές, όπως το ότι ο Έπσταϊν έκανε «τρελούς ήχους» και άγγιζε τα θύματα «απότομα».

Το έγγραφο περιέχει φωτογραφίες κοριτσιών που περιγράφονται στις σημειώσεις ως ηλικίας 14 έως 17 ετών, στην πόλη και με μπικίνι στην παραλία. Οι σημειώσεις αναφέρονται σε τοποθεσίες της Νέας Υόρκης: το «41st St Apartment» στο Μανχάταν, τοποθεσίες στο Ρότσεστερ και στο Μπράιτον Μπιτς της Νέας Υόρκης, καθώς και σε έναν χορό αποφοίτησης λυκείου.

Σε αυτή την εικόνα από την περιουσία του εκλιπόντος χρηματιστή και καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, ο ίδιος φαίνεται να κρατά μια επιταγή στην οποία αναγράφεται το όνομα του Τραμπ. Η φωτογραφία δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ / Handout μέσω REUTERS

H «αδυναμία» στα παιδιά από τη Βραζιλία

Η ταυτότητα του μάρτυρα δεν είναι σαφής. Οι σημειώσεις ταιριάζουν με το γνωστό ενδιαφέρον του Έπστάϊν για τα παιδιά από τη Βραζιλία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Μαρίνα Λασέρντα, Βραζιλιάνα μετανάστρια που στην ομοσπονδιακή κατηγορία αναφέρεται ως «Ανήλικη Θύμα 1», αποτέλεσε μία από τις πιο καθοριστικές μάρτυρες της υπόθεσης. Τον περασμένο Σεπτέμβριο μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, περιγράφοντας με λεπτομέρειες την κακοποίηση που, όπως κατέθεσε, υπέστη από τον Τζέφρι Έπσταϊν ήδη από την ηλικία των 14 ετών.

Στην κατάθεσή της ανέφερε επίσης ότι είχε δει τον Έπσταϊν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περισσότερες από μία φορές. Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει αρνηθεί ότι γνώριζε ή είχε οποιαδήποτε ενημέρωση για τις εγκληματικές ενέργειες του Έπσταϊν.

Η κατάθεσή της αποδείχθηκε καθοριστική και άνοιξε τον δρόμο για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Τζέφρι Έπσταϊν. Ο ίδιος βρέθηκε νεκρός το 2019, έχοντας αυτοκτονήσει στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης, πριν οδηγηθεί σε δίκη.

Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ

Στο ίδιο πλέγμα υποθέσεων εντάχθηκε και ο Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ιδρυτής πρακτορείου μοντέλων που, σύμφωνα με τις αρχές, λειτουργούσε με την οικονομική στήριξη του Έπσταϊν. Ο Μπρουνέλ συνελήφθη το 2022 από τις γαλλικές αρχές, αντιμετωπίζοντας σοβαρές υποψίες για διακίνηση και βιασμό ανήλικων κοριτσιών. Κατά το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε προμηθεύσει στον Έπσταϊν περισσότερα από 1.000 κορίτσια και νεαρές γυναίκες με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση.

Σύμφωνα με πηγή που τον είδε στη Μπραζίλια, τον Απρίλιο του 2019 ο Μπρουνέλ επισκέφθηκε πρακτορείο στη Βραζιλία, με το οποίο η εταιρεία του είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, αναζητώντας νέα μοντέλα για μεταφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια περίοδο, αναφορές θέλουν και την καταδικασμένη στενή συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να έχει εντοπιστεί στη βραζιλιάνικη ριβιέρα, λίγο μετά τον θάνατό του.

Ο Μπρουνέλ βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε παρισινή φυλακή στις 19 Φεβρουαρίου 2022, έχοντας, σύμφωνα με τις αρχές, θέσει τέλος στη ζωή του.

