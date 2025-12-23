Ένας ακόμη άνδρας, ο έβδομος συνολικά, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της χρόνιας σεξουαλικής κακοποίησης της Τζοάν Γιανγκ στη Βρετανία, για την οποία μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ο 49χρονος πρώην σύζυγός της, Φίλιπ Γιανγκ και άλλοι πέντε άνδρες.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουίλτσαϊρ, πρόκειται για έναν αγνώστων στοιχείων, προς το παρόν άνδρα, ο οποίος απεικονίζεται σε οπτικό υλικό από τα βίντεο των απεχθών πράξεων που βιντεοσκοπούσε ο Γιανγκ, να κακοποιεί την άτυχη γυναίκα. Πρόκειται για έναν μεγαλόσωμο άνδρα, ο οποίος φέρει κι ένα τατουάζ στο στήθος, όπως φαίνεται και από φωτογραφίες τις οποίες έδωσαν οι αρχές στη δημοσιότητα.

«Πρέπει οπωσδήποτε να εντοπιστεί ο άνδρας αυτός και όποιος γνωρίζει κάτι ας επικοινωνήσει μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες».

Όπως αναφέρει η αστυνομία, δεν γνωρίζουν που ακριβώς βρίσκεται ο συγκεκριμένος άνδρας, αλλά θεωρούν ότι δεν πρέπει να έχει διαφύγει από την Αγγλία.

«Παρόλο που ουρλιάζω, δεν βγαίνει κανένας ήχος»

Σε μια πρώτη της κατάθεση προς το δικαστήριο, η Τζοάν Γιανγκ είπε: «Ξυπνάω βλέποντας επαναλαμβανόμενους εφιάλτες ότι κάποιος είναι εκεί και με αγγίζει, και παρόλο που ουρλιάζω, δεν βγαίνει κανένας ήχος και κανείς δεν έρχεται να με σώσει. Προσπαθώ να επιβιώσω κάθε μέρα και ελπίζω η επόμενη να είναι καλύτερη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, πρώην κάτοικος του Σουίντον και πλέον διαμένων στο Ένφιλντ, κατηγορείται για σειρά σοβαρών σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος της πρώην συζύγου του, Τζοάν Γιανγκ, 48 ετών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάθος 13 ετών, από το 2010 έως το 2023, και περιλαμβάνουν πολλαπλές κατηγορίες βιασμού.

A former Swindon councillor, Philip Young, has been charged with 56 offences linked to allegations spanning more than a decade, after his ex-wife Joanne Young waived her right to anonymity.



The charges include multiple counts of rape and administering substances with intent to… pic.twitter.com/fujdbhQuGs December 23, 2025

Ο 49χρονος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για χορήγηση ουσίας με σκοπό την αναισθητοποίηση και υποταγή του θύματος ώστε να προχωρήσει σε σεξουαλικές πράξεις, ηδονοβλεψία, κατοχή άσεμνων εικόνων ανηλίκων και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Ο Φίλιπ Γιανγκ εμφανίστηκε ενώπιον του Swindon Magistrates’ Court , σήμερα, μαζί με ακόμη πέντε άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για συνολικά 60 σεξουαλικά αδικήματα.

Οι κατηγορίες σε βάρος των πέντε συγκατηγορουμένων

Στο εδώλιο κάθισαν επίσης οι Νόρμαν Μακσόνι, 47 ετών, Ντιν Χάμιλτον, 46 ετών, Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ, 31 ετών, Ρίτσαρντ Γουίλκινς, 61 ετών, και Μοχάμεντ Χασάν, 37 ετών. Όλοι κατηγορούνται για αδικήματα που περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική διείσδυση, σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση και κατοχή ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Ειδικότερα, ο Μακσόνι, κάτοικος Σάρνμπρουκ, κατηγορείται για έναν βιασμό και κατοχή ακραίων εικόνων. Ο Χάμιλτον, χωρίς μόνιμη κατοικία, κατηγορείται για έναν βιασμό, σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και δύο περιπτώσεις σεξουαλικής επαφής. Ο Σάντερσον Ντόιλ, από το Σουίντον, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση με διείσδυση και σεξουαλική επαφή. Ο Γουίλκινς κατηγορείται για έναν βιασμό και σεξουαλική επαφή, ενώ ο Χασάν για σεξουαλική επαφή χωρίς συναίνεση.

Η Τζοάν παραιτήθηκε το δικαιώματος της ανωνυμίας

Η Τζοάν Γιανγκ έχει παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμα ανωνυμίας της και, σύμφωνα με τις Αρχές, υποστηρίζεται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Τζέιμς Φόστερ, ειδικός εισαγγελέας της Crown Prosecution Service, δήλωσε ότι η Εισαγγελία ενέκρινε την άσκηση ποινικής δίωξης έπειτα από εκτενή αστυνομική έρευνα για σοβαρά σεξουαλικά εγκλήματα, επισημαίνοντας ότι υπάρχει επαρκές αποδεικτικό υλικό και σαφές δημόσιο συμφέρον για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Από την πλευρά της Wiltshire Police, ο επικεφαλής της έρευνας, ανώτερος αξιωματικός Τζεφ Σμιθ, έκανε λόγο για «σημαντική εξέλιξη σε μια ιδιαίτερα σύνθετη και εκτεταμένη έρευνα», σημειώνοντας ότι η παθούσα έλαβε την απόφαση να αποκαλύψει την ταυτότητά της έπειτα από πολλαπλές συζητήσεις με τις Αρχές και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την υπόθεση να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

protothema.gr