Συνετρίβη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης. Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, πάνω από την Άγκυρα, Στα τουρκικά ΜΜΕ εμφανίστηκε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.

Ankara'da özel jet düştü… Hava sahası kapatıldı:



Libya Genelkurmay Başkanı'nın da içinde olduğu doğrulandı



İlk görüntüler geldi!https://t.co/W0LUcr6r74 pic.twitter.com/WX9ztkI87T December 23, 2025

🔴 Haymana'da düşen ve Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçağın parçalarına ulaşıldı. pic.twitter.com/tpP8UxcWhQ — Conflict (@ConflictTR) December 23, 2025

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας.

Το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του, επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü. pic.twitter.com/Eoe1aGuKkx December 23, 2025

Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζητήθηκε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, αλλά κατόπιν δεν υπήρξε καμία επαφή.

Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις.​​​​ Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16, με την κωδική ονομασία «Hancer 67 – Çağrı», που απογειώθηκαν από το Ικόνιο, επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών.

Ankara's airspace has been temporarily closed. Flightradar data indicates that flights are being diverted. pic.twitter.com/dZfDonWrcc — Geo View (@theGeoView) December 23, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών



«Η επαφή χάθηκε στις 8:52 μ.μ. με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. σήμερα το βράδυ με προορισμό την Τρίπολη.

Αίτημα έκτακτης προσγείωσης ελήφθη από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.

Επιβαίνουν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

Το κοινό θα ενημερωθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.

🚨 Wreckage of Libya-bound private jet carrying Libyan army chief that departed Ankara has been found in Ankara’s Haymana district: Turkish interior minister https://t.co/rNv8JOpyfr pic.twitter.com/uejNIaPwdR — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Πρόκειται για την τρίτη πτώση αεροσκάφους που σχετίζεται με την Τουρκία μέσα σε περίπου 40 ημέρες.

Στις 11 Νοεμβρίου είχε συντριβεί ένα μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 επιβαίνοντες.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Νοεμβρίου, συνετρίβη ένα τουρκικό Canadair που συμμετείχε σε κατάσβεση στην Κροατία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες.

