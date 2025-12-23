Συνετρίβη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης. Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, πάνω από την Άγκυρα, Στα τουρκικά ΜΜΕ εμφανίστηκε βίντεο που φέρεται να δείχνει τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους και την κινητοποίηση των τοπικών αρχών.
Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας.
Το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του, επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.
Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζητήθηκε αναγκαστική προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, αλλά κατόπιν δεν υπήρξε καμία επαφή.
Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις. Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16, με την κωδική ονομασία «Hancer 67 – Çağrı», που απογειώθηκαν από το Ικόνιο, επιχειρούν στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών
«Η επαφή χάθηκε στις 8:52 μ.μ. με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. σήμερα το βράδυ με προορισμό την Τρίπολη.
Αίτημα έκτακτης προσγείωσης ελήφθη από το αεροσκάφος κοντά στη Χαϊμάνα. Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια.
Επιβαίνουν πέντε άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Mohammed Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.
Το κοινό θα ενημερωθεί για τις περαιτέρω εξελίξεις».
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.
Πρόκειται για την τρίτη πτώση αεροσκάφους που σχετίζεται με την Τουρκία μέσα σε περίπου 40 ημέρες.
Στις 11 Νοεμβρίου είχε συντριβεί ένα μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 επιβαίνοντες.
Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Νοεμβρίου, συνετρίβη ένα τουρκικό Canadair που συμμετείχε σε κατάσβεση στην Κροατία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες.