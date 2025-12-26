Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Μεξικό. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας Βερακρούζ, λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ζοντεκοματλάν, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Αβάνα–Τσίκοντεπεκ.

«Προς το παρόν έχουμε επιβεβαιώσει εννέα ενήλικες και ένα παιδί νεκρούς», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της Ζοντεκοματλάν σε ανακοίνωση. Ο δήμος δημοσίευσε επίσης μια λίστα με τους 32 τραυματίες και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν.

🚌💥 Hay al menos 10 muertos por un accidente de autobús al este de México



El accidente ocurrió en el municipio veracruzano de Zontecomatlán, en donde un autobús se volcó en una cañada. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de edad, además, se registran 31 personas… pic.twitter.com/pTnjLgVIdN — Jhannely González | GAZA REPORTES (@palestinaexiste) December 25, 2025

Τα θανατηφόρα τροχαία, με λεωφορεία ή φορτηγά, είναι συχνά στο Μεξικό και προκαλούνται συνήθως από υπερβολική ταχύτητα ή μηχανική βλάβη.

Στα τέλη Νοεμβρίου, 10 άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο ατύχημα στη δυτική πολιτεία Μιτσόακαν.

