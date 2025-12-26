Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 32 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Πέμπτη στο Μεξικό. Σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας Βερακρούζ, λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.
Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Ζοντεκοματλάν, ενώ το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο Αβάνα–Τσίκοντεπεκ.
«Προς το παρόν έχουμε επιβεβαιώσει εννέα ενήλικες και ένα παιδί νεκρούς», δήλωσε το γραφείο του δημάρχου της Ζοντεκοματλάν σε ανακοίνωση. Ο δήμος δημοσίευσε επίσης μια λίστα με τους 32 τραυματίες και τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν.
Τα θανατηφόρα τροχαία, με λεωφορεία ή φορτηγά, είναι συχνά στο Μεξικό και προκαλούνται συνήθως από υπερβολική ταχύτητα ή μηχανική βλάβη.
Στα τέλη Νοεμβρίου, 10 άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο ατύχημα στη δυτική πολιτεία Μιτσόακαν.