Νέα εξέλιξη στο διπλωματικό παρασκήνιο σχετικά με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία προκάλεσε ανάρτηση του προέδρου της χώρας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στην ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία για συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο «εγγύς μέλλον», προσθέτοντας ότι «πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά».

«Ο Ρουστέμ Ουμέροφμ με ενημέρωσε για τις τελευταίες επαφές του με την αμερικανική πλευρά. Δεν χάνουμε ούτε μια μέρα. Συμφωνήσαμε για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο – με τον Πρόεδρο Τραμπ στο εγγύς μέλλον. Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από την Πρωτοχρονιά. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο Ζελένσκι.

Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025

Η ανάρτηση έρχεται λίγα 24ωρα μετά την αποκάλυψη από τον ίδιο τον Ζελένσκι του νέου σχεδίου 20 σημείων στο οποίο φέρεται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία αλλά και την επικοινωνία που είχε την Πέμπτη με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ..

Το κείμενο που παρουσίασε ο Ζελένσκι προβλέπει το πάγωμα του μετώπου στις σημερινές γραμμές του, χωρίς όμως να προσφέρει καμία άμεση λύση στο ακανθώδες ζήτημα των εδαφών που κατέχει η Ρωσία, που αποτελούν περίπου το 19% της Ουκρανίας.

Σε αντίθεση με την αρχική εκδοχή, το νέο έγγραφο παραβλέπει επίσης σημαντικές αξιώσεις της Μόσχας: την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τις περιοχές του Ντονμπάς που ελέγχουν ακόμη και τη νομική δέσμευση του Κιέβου να μην ενταχθείς το ΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται απίθανο να συμφωνήσει η Ρωσία με τη νέα πρόταση. Όταν ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Μόσχα «εξετάζει τη θέση της» και αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες.

