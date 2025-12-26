Ποινή κάθειρξης δεκαπέντε ετών επέβαλε δικαστήριο της Μαλαισίας στον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Νατζίμπ Ραζάκ.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον πρώην πολιτικό αφορούν σε κατάχρηση εξουσίας και ξέπλυμα χρήματος στο σκάνδαλο διαφθοράς του κρατικού επενδυτικού ταμείου 1MDB.

Γιος ενός από τους ιδρυτές της Μαλαισίας, ο 72χρονος πρώην πρωθυπουργός δικάσθηκε για τέσσερις κατηγορίες κατάχρησης εξουσίας που συνδέονται με δωροδοκία ύψους 471 εκατ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), καθώς και για 21 κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος.

