Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (6/2) σε αυτοκινητόδρομο της Μαλαισίας, όταν ένα δίχρονο παιδί άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει και να τραυματίσει έναν μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με το therakyatpost, το ατύχημα συνέβη στην οδό Jalan Tun Razak, ενώ δύο μοτοσικλέτες κινούνταν ανάμεσα από τα αυτοκίνητα.

Τότε ένα παιδί δύο ετών ανοίγει κατά λάθος την πίσω αριστερά πόρτα ενός αυτοκινήτου, που ήταν σταματημένο στην κίνηση, και ρίχνει τη μία μηχανή προκαλώντας υλικές ζημιές σε συνολικά έξι οχήματα.

Στο βίντεο από την κάμερα στη στολή του δεύτερου μοτοσικλετιστή φαίνεται να ανοίγει η πόρτα ακριβώς τη στιγμή που οι μοτοσικλετιστές περνούν δίπλα από το αυτοκίνητο που βρίσκεται στη δεξιά λωρίδα.

Ο πρώτος μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με την πόρτα και έπεσε στο οδόστρωμα, ενώ ο μοτοσικλετιστής που βρισκόταν πίσω του έπεσε πάνω του καταλήγοντας και εκείνος στο έδαφος.

Ο πρώτος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι, το οποίο απαιτούσε την τοποθέτηση μεταλλικών καρφιών, ενώ τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη.

protothema.gr