Καραμπόλα περίπου 50 αυτοκινήτων και φορτηγών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον Kanetsu Expressway στην Ιαπωνία, με έναν νεκρό και 26 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.

Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.

JUST IN: Over 50 vehicles involved in major crash on Japan’s Kanetsu Expressway in Minakami, Gunma Prefecture, at least 1 killed and 26 injured https://t.co/shdXoYrLWM pic.twitter.com/fB8qlP9jin December 26, 2025

Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά αργά το βράδυ. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια της καραμπόλας.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured – NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025

