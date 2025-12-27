Καραμπόλα περίπου 50 αυτοκινήτων και φορτηγών σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον Kanetsu Expressway στην Ιαπωνία, με έναν νεκρό και 26 τραυματίες, εκ των οποίων πέντε σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media φαίνεται μία μεγάλη έκρηξη και στη συνέχεια ξεσπάει φωτιά. Ταυτόχρονα μαύρα σύννεφα καπνού ανεβαίνουν στον ουρανό.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο επικρατούσε έντονη χιονόπτωση, γεγονός που καθιστούσε την κυκλοφορία των οχημάτων δύσκολη.
Οι Αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες.
Η Πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει την πυρκαγιά αργά το βράδυ. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για να προσδιορίσουν τα αίτια της καραμπόλας.