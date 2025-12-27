Σεισμός 7 βαθμών σημειώθηκε σήμερα περίπου 32 χιλιόμετρα στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας πόλης της βορειοανατολικής Ταϊβάν, της Γιλάν, όπως ανακοίνωσε ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι, ενώ σύμφωνα με την ίδια πηγή το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 73 χιλιόμετρα.

JUST IN: Strong earthquake hits Taiwan, felt in Taipei. pic.twitter.com/Pc5tKO26er — AZ Intel (@AZ_Intel_) December 27, 2025

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

More video showing strong shaking from the M6.6 earthquake that hit Taiwan earlier….pic.twitter.com/Dn6rxqxYc8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025

BREAKING: A powerful magnitude 6.7 earthquake caused intense shaking in Taipei, Taiwan. pic.twitter.com/J6iQV2e076 December 27, 2025

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

More footage of the moment the Taiwan earthquake struck. https://t.co/zqyB0676VV pic.twitter.com/fTTN8kYWTk December 27, 2025

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999 σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

