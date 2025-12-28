Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε στη Σκωτία ένα πρωτοφανές λάθος του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, το οποίο παρέδωσε σε πενθούσα οικογένεια λάθος σορό για τελετή αποτέφρωσης και, αργότερα, αρκέστηκε σε μια συγγνώμη.

Το προσωπικό του νεκροτομείου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Βασίλισσα Ελισάβετ» (QEUH) στη Γλασκώβη παρέδωσε τη σορό με λανθασμένη ετικέτα στους υπαλλήλους του γραφείου τελετών.

Το λάθος έγινε αντιληπτό μόνο μετά την κηδεία και την αποτέφρωση. Οι υγειονομικές αρχές απέδωσαν το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος και δήλωσαν ότι οι υπεύθυνοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η οικογένεια που νόμιζε ότι έκαιγε το αγαπημένο της πρόσωπο είναι απαρηγόρητη. Το μακάβριο λάθος στέρησε επίσης σε μια άλλη οικογένεια την ευκαιρία να έχει τη σορό του συγγενή της για κηδεία.

Η πανεπιστημιούπολη QEUH, αξίας 840 εκατομμυρίων λιρών, η οποία περιλαμβάνει το Βασιλικό Νοσοκομείο Παίδων, χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία εγκατάσταση παγκοσμίως όταν άνοιξε το 2015.

Ωστόσο, έχει πληγεί από κρούσματα λοιμώξεων και ανησυχίες σχετικά με τα συστήματα ύδρευσης και εξαερισμού. Η σκωτσέζικη κυβέρνηση δήλωσε «βαθιά ανήσυχη» για το περιστατικό της αποτέφρωσης.

huffingtonpost.gr