Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για τα δεδομένα της αμερικανικής Δύσης, όπου οι τιμές γης αυξάνονται ραγδαία και τα πολυγενεακά ράντσα σταδιακά εξαφανίζονται, ένας κτηνοτρόφος από τη Μοντάνα και η σύζυγός του αποφάσισαν να δωρίσουν και όχι να πουλήσουν το οικογενειακό τους ράντσο, αξίας 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ντέιλ και η Τζάνετ Βέσεθ, των οποίων η οικογένεια δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία επί γενιές στην κομητεία Φίλιπς, στη βορειοδυτική Μοντάνα, παραχωρούν την έκταση περίπου 38.000 στρεμμάτων στη μη κερδοσκοπική οργάνωση Ranchers Stewardship Alliance. Η οργάνωση έχει ιδρυθεί από κτηνοτρόφους με στόχο τη διατήρηση της γης σε ενεργή και βιώσιμη κτηνοτροφική χρήση.

Το ζευγάρι, όπως αναφέρει η New York Post, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ράντσο για όλη του τη ζωή, ενώ η ιδιοκτησία θα περάσει στην οργάνωση αργότερα. Σύμφωνα με τη «Ranchers Stewardship Alliance», πρόκειται για τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη δωρεά ενεργού ράντσου στην ιστορία της Μοντάνα.

Montana rancher gives away $21.6M family cattle ranch rather than sell it off https://t.co/CIDRYVlFfk pic.twitter.com/bB3voIn49H — New York Post (@nypost) December 27, 2025

Για τον 63χρονο Ντέιλ Βέσεθ, η απόφαση αντικατοπτρίζει τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι. Οι δεσμοί της οικογένειάς του με τη γη είναι βαθιοί: εκεί έβοσκε κοπάδια ο πατέρας του, το ίδιο και ο παππούς του.

Ο Ντέιλ Βέσεθ έχει αφιερώσει 35 χρόνια τελειοποιώντας ένα σύστημα περιστροφικής βόσκησης στο ράντσο, χρησιμοποιώντας ακόμη και κολάρα τηλεχειρισμού για να μετακινεί τα ζώα έως και 170 φορές τον χρόνο σε διαφορετικά σημεία της έκτασης.

Ωστόσο, η άνοδος των τιμών γης και η είσοδος εξωτερικών αγοραστών έχουν αλλάξει ριζικά τις βόρειες πεδιάδες, καθιστώντας ολοένα και δυσκολότερη την επιβίωση των οικογενειακών ράντσων. «Για κάποιον να πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια για να έχει μια μέτρια δουλειά, αυτό μάλλον δεν βγαίνει», δήλωσε ο Ντέιλ Βέσεθ στο Cowboy State Daily.

«Η γη είναι μόνο ένα κομμάτι. Υπάρχουν τα ζώα, ο εξοπλισμός, η εργασία», είπε. «Και όλα όσα χρειάζονται για να λειτουργήσουν. Μας φάνηκε πολύ δύσκολο να προσελκύσουμε την επόμενη γενιά ανθρώπων που παράγουν το φαγητό μας».

Η σημερινή μορφή του ράντσου αντικατοπτρίζει δεκαετίες συγκέντρωσης γης. Ο Ντέιλ Βέσεθ έχει αναφέρει ότι τουλάχιστον 76 αγροτεμάχια παλαιών εποίκων έχουν πλέον ενσωματωθεί στη δική του ιδιοκτησία. Μαζί με τις εκτάσεις βόσκησης του Γραφείου Διαχείρισης Γης των ΗΠΑ, εκτιμά ότι περίπου 100 οικογένειες εργάζονταν κάποτε στη γη που σήμερα συντηρεί μόλις τρεις. «Όλοι είχαν όνειρα και ενδιαφέροντα», είπε.

Η Ranchers Stewardship Alliance ιδρύθηκε το 2003, όταν κτηνοτρόφοι άρχισαν να αντιδρούν στην αγορά γης από εξωτερικά συμφέροντα στη βόρεια Μοντάνα. Η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Έιντζελ ΝτεΒράις, δήλωσε στο Cowboy State Daily ότι η οργάνωση δημιουργήθηκε όταν οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να λένε πως εδώ και δεκαετίες «φρόντιζαν τη γη».

Η διευθύντρια επικοινωνίας της RSA, Χέιλι Σιπ, περιέγραψε απλά τον στόχο της οργάνωσης: «Τι μπορούμε να κάνουμε για τους κτηνοτρόφους ώστε να μη χρειαστεί ποτέ να πουλήσουν τα ράντσα τους εκτός αγροτικής παραγωγής;». Ο Ντέιλ Βέσεθ ανέφερε ότι η δωρεά στοχεύει στο να δημιουργήσει πρόσβαση για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν γη, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των κτηνοτρόφων είναι πλέον γύρω στα 60 και μόλις το 12% των επαγγελματιών κτηνοτρόφων είναι κάτω των 35 ετών.

«Η RSA θα δημιουργήσει έναν χώρο», είπε. «Θα υπάρχει μια διέξοδος για ανθρώπους που πέρασαν τη ζωή τους στη γη και θέλουν κι άλλοι να έχουν αυτή την ευκαιρία, να παράγουν τροφή και να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτών των αγροτικών κοινοτήτων». «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είμαι κτηνοτρόφος», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είχα μία από τις λίγες ευκαιρίες που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έχουν ποτέ».

newsbeast.gr