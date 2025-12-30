Συνέχεια στις κατηγορίες περί ουκρανικής απόπειρας επίθεσης με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε σήμερα η Ρωσία, με νέες δημόσιες τοποθετήσεις από την ηγεσία της. Μετά τις χθεσινές αναφορές του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, τη σκυτάλη πήρε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους ισχυρισμούς για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Χρησιμοποιώντας τη γνωστή, ακραία ρητορική του, ο Μεντβέντεφ επιτέθηκε – μέσω ανάρτησης στο X – στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτηρίζοντάς τον «μπάσταρδο του Κιέβου», ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

«Ο βρωμερός μπάσταρδος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Χθες, Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε πως η Ουκρανία επιχείρησε να πλήξει την κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην περιοχή του Νόβγκοροντ, με μαζική επίθεση drones.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου. Ο Λαβρόφ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία δεν θα αφήσει χωρίς απάντηση την επίθεση των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διαπραγματευτική στάση της Μόσχας θα επανεξεταστεί μετά την επίθεση κατά της προεδρικής κατοικίας. Ωστόσο, επέμεινε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να αποσυρθεί από τη διαπραγματευτική διαδικασία του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές σε υποδομές.

