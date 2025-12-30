Σε νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου οδηγούν οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί απόπειρας ουκρανικής επίθεσης με drones σε κατοικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, με κορυφαία στελέχη του Κρεμλίνου να εξαπολύουν σφοδρές επιθέσεις και απειλές.

Μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ακολούθησε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος, με την γνωστή ακραία ρητορική του, επιτέθηκε προσωπικά στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τον Ζελένσκι «βρωμερό μπάσταρδο του Κιέβου», υποστηρίζοντας ότι «προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης» και ότι «θα πρέπει να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους. Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως οι εξελίξεις αυτές θα σκληρύνουν τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι ο ρωσικός στρατός γνωρίζει «πού, πότε και πώς θα απαντήσει».

Ερωτηθείς για το πού βρισκόταν ο Πούτιν την ώρα της αναφερόμενης επίθεσης, ο Πεσκόφ απάντησε ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η τοποθεσία του Ρώσου προέδρου δεν αποτελεί θέμα δημόσιας συζήτησης. Παράλληλα, χαρακτήρισε «τρελές» τις προσπάθειες της Δύσης και του Ζελένσκι να διαψεύσουν τις ρωσικές πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος επιχειρεί να διαταράξει τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λαβρόφ είχε δηλώσει πως τα ξημερώματα της 29ης Δεκεμβρίου η Ουκρανία επιχείρησε μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά προεδρικής κατοικίας στο Νόβγκοροντ. Σύμφωνα με τους ρωσικούς ισχυρισμούς, όλα τα drones αναχαιτίστηκαν, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές σε υποδομές, ενώ η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήσει την ενέργεια αυτή χωρίς απάντηση, επανεξετάζοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική της στάση.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας, δηλώνοντας πως «αυτά είναι ψέματα». Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία προσπαθεί να υπονομεύσει την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα προετοιμάζει το έδαφος για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αντιδράσει στις ρωσικές απειλές.

