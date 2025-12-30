Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να έχει αποκτήσει μυστικά ένα υπερπολυτελές παλάτι αξίας 100 εκατομμυρίων λιρών στην κατεχόμενη Κριμαία, χτισμένο στην άκρη γκρεμού και εξοπλισμένο με ιδιωτικό νοσοκομείο, χειρουργείο, κρυοθάλαμο και επιχρυσωμένα είδη υγιεινής. Το εκτεταμένο συγκρότημα βρίσκεται στο Ακρωτήριο Άγια, στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαύρης Θάλασσας, και αρχικά είχε ανεγερθεί για τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, πριν –σύμφωνα με καταγγελίες– περάσει στην κατοχή του Ρώσου προέδρου.

Έκτοτε μετατράπηκε σε αυτό που οι ερευνητές της υπόθεσης περιγράφουν ως ένα τεράστιο παλάτ που ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο, σύμφωνα με έρευνα της ομάδας του δολοφονημένου εχθρού του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.

Η κύρια κατοικία από μόνη της έχει εμβαδόν 96.875 τετραγωνικών ποδιών, με ένα δεύτερο κτίριο στην πλαγιά του γκρεμού, σχεδόν 53.820 τετραγωνικών ποδιών, κρυμμένο κάτω από διαμορφωμένους κήπους. Υπάρχουν ιδιωτικός παραλιακός περίπατος, προβλήτα και τεχνητή παραλία με λευκή άμμο, ενώ ψηλότερα στην πλαγιά έχει κατασκευαστεί νέο ελικοδρόμιο.

Οι εσωτερικοί χώροι, σύμφωνα με έγγραφα του έργου και φωτογραφίες, είναι πολυτελείς ακόμη και με βάση τα δεδομένα των άλλων παλατιών του Πούτιν, όπως στο Βαλντάι – το οποίο ισχυρίζεται ότι προσπάθησαν να πλήξουν ουκρανικά drones αυτή την εβδομάδα – και στο Γκελεντζίκ, μια ακόμη μεγαλύτερη κατοικία, στην κορυφή γκρεμού στη Μαύρη Θάλασσα.

«Η υπερβολή της πολυτέλειας αρχίζει να προκαλεί μια ελαφριά ναυτία», δήλωσε η ομάδα Ναβάλνι.

Υπάρχουν δύο «βασιλικά υπνοδωμάτια» σε ξεχωριστές πτέρυγες. Το κύριο υπνοδωμάτιο του Πούτιν μόνο του καλύπτει 2.600 τετραγωνικά πόδια, με μπάνιο 538 τετραγωνικών ποδιών. Το «μπουντουάρ» είναι «περίπου στο μέγεθος τριών τυπικών διαμερισμάτων δύο δωματίων».

Τα χρυσά εξαρτήματα μπάνιου σε σχήμα λουλουδιών κοστίζουν περίπου 28.330 λίρες, λένε οι εκτιμητές. Το συνολικό κόστος των βρυσών, των θηκών για χαρτί υγείας και των γάντζων για μπουρνούζια φτάνει τις 104.000 λίρες σε καθένα από τα κύρια μπάνια.

Υπάρχει γυναικείο υπνοδωμάτιο, καθώς και υπνοδωμάτια για τα παιδιά του Πούτιν, ηλικίας δέκα και έξι ετών.

Υπάρχει επίσης δωμάτιο υπασπιστή για μέλος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Πούτιν.

Ένας ολόκληρος όροφος αποτελεί ιδιωτικό νοσοκομείο, χαρακτηριστικό που έχει παρατηρηθεί και στα άλλα παλάτια του, εγείροντας ξανά ερωτήματα για την υγεία του 73χρονου πρώην πράκτορα. Περιλαμβάνει ιατρείο γενικού γιατρού, γραφείο ωτορινολαρυγγολόγου, οδοντιατρείο και πλήρους κλίμακας χειρουργείο, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες γερμανικές και φινλανδικές ιατρικές συσκευές.

Υπάρχει «υπερηχογράφος αξίας 2 εκατομμυρίων ρουβλίων (17.400 λιρών), εξεταστικό και τραπέζι μασάζ, μεγάλη ποσότητα διαγνωστικού και εξεταστικού εξοπλισμού, ηλεκτροκαρδιογράφος, εξοπλισμός φυσικοθεραπείας και άλλα». Οι ερευνητές εντόπισαν «συσκευή νευρομυϊκής διέγερσης και εξοπλισμό για την ανάλυση της κατάστασης των μασητήριων μυών και της τροχιάς κίνησης της κάτω γνάθου» και χειρουργικό τραπέζι αξίας 4 εκατομμυρίων ρουβλίων (34.800 λιρών), μαζί με αναπνευστήρα (μονάδα μηχανικού αερισμού), απινιδωτή, μηχάνημα αναισθησίας και εξοπλισμό παρακολούθησης της κατάστασης του ασθενούς. Ακτινολογική μονάδα, εξοπλισμός για γαστροσκόπηση και κολονοσκόπηση, και πολλά ακόμη.

Το παλάτι διαθέτει αποστειρωτές υπεριώδους ακτινοβολίας με ανακυκλοφορία αέρα και πισίνες εναλλασσόμενης θερμοκρασίας.

«Η βασίλισσα των κατοικιών και των γιοτ του Πούτιν, η αιώνια σύντροφός του και η μεγάλη κόκκινη σημαία που δείχνει τον ιδιοκτήτη αυτού του πολυτελούς παλατιού: ο κρυοθάλαμος. Εδώ ο Πούτιν αναζωογονείται στους –110°C», δήλωσε η αντικαθεστωτική ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς Μαρία Πέβτσιχ.

Η έκθεση αναφέρει: «Από την εμπειρία μας, υπάρχει μόνο ένα άτομο που λατρεύει αυτές τις συσκευές και τις εγκαθιστά επίμονα σε οικιστικούς χώρους: ο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Στο υπόγειο υπάρχει «ζώνη ψυχαγωγίας. Υπάρχει ένας ιδιωτικός κινηματογράφος για οκτώ άτομα». Σύμφωνα με οικονομικά αρχεία που εξέτασε η ομάδα του Ναβάλνι, το παλάτι χρηματοδοτήθηκε μέσω του ίδιου δικτύου που χρησιμοποιήθηκε για το πολυτελές κτήμα του Πούτιν στο Γκελεντζίκ.

«Και τα δύο παλάτια πληρώθηκαν με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, από τα ίδια πορτοφόλια, περίπου την ίδια χρονική περίοδο».

Το συνολικό κόστος εκτιμάται γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ρούβλια, σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες.

«Και αυτά τα 10 δισεκατομμύρια είναι δωροδοκία προς τον Πρόεδρο Πούτιν».

Η ιδιοκτησία περνά μέσα από ένα πλέγμα εταιρειών που συνδέονται με ολιγάρχες φίλους του δικτάτορα, οι οποίοι πλούτισαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Αφού κατασχέθηκε από τον Γιανουκόβιτς – ο οποίος σήμερα ζει εξόριστος στη Ρωσία – προοριζόταν να γίνει σανατόριο, αλλά αντ’ αυτού κατέληξε στα χέρια του Πούτιν.

Οι ερευνητές του εκλιπόντος Ναβάλνι καταλήγουν ότι το παλάτι στο Ακρωτήριο Άγια αποτελεί ακόμη ένα σύμβολο ανεξέλεγκτης εξουσίας και διαφθοράς στη Ρωσία.

Ρωτούν: «Γιατί χρειάζεται ο Πούτιν ακόμη ένα παλάτι; Πόσα παλάτια χρειάζεται ένας άνθρωπος;»

Ο Πούτιν και οι φίλοι του «έχουν κλέψει τόσα πολλά μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα που πλέον δεν μπορούν καν να τα ξοδέψουν».

skai.gr