Μεγάλες συναυλίες και δωρεάν είσοδο για περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους κατάφερε να συγκεντρώσει η περυσινή πρωτοχρονιάτικη γιορτή στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Η εκδήλωση αναγνωρίστηκε σήμερα από τα Ρεκόρ Γκίνες ως η μεγαλύτερη παγκοσμίως.

Ο δήμαρχος του Ρίο, Εντουάρντο Πάες, παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από εκπρόσωπο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες στην κεντρική σκηνή των φετινών εορτασμών, που προγραμματίζονται τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, μπροστά από το εμβληματικό ξενοδοχείο Copacabana Palace.

Hoje o #Rio foi oficialmente reconhecido pelo Guinness como o maior Réveillon do mundo, reunindo cerca de 2,5 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, um feito que coloca nossa cidade no topo das celebrações globais!



Copacabana vai mostrar mais uma vez sua grandiosidade. 👏🌟 pic.twitter.com/8ELrGyT6fT December 30, 2025

Ο σταρ της βραδιάς θα είναι ο Ζιλμπέρτο Ζιλ, θρύλος της βραζιλιάνικης μουσικής.

«Ο τίτλος αυτός απονεμήθηκε μετά την ανάλυση και την επικύρωση των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό ρεκόρ των συμμετεχόντων, το εύρος του καλλιτεχνικού προγράμματος, την έκταση του χώρου της εκδήλωσης και την πολιτιστική της σημασία», διευκρίνισε η δημαρχία του Ρίο σε ανακοίνωση.

Rio recebe título de maior réveillon do mundo do Guinness Book https://t.co/EbFTg1Lmr8 #g1 pic.twitter.com/2gYg0UXZMG — g1 (@g1) December 30, 2025

Το ρεκόρ των 2,5 εκατομμυρίων συμμετεχόντων επικυρώθηκε από φωτογραφίες που ελήφθησαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Είναι τιμή που λαμβάνω αυτή την επικύρωση των Ρεκόρ Γκίνες. Ξέρουμε ότι καμιά πόλη στον κόσμο δεν οργανώνει εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν τόσο κόσμο με τόση αφοσίωση», δήλωσε ο Πάες, τον οποίο επικαλείται η ίδια ανακοίνωση. ΄

Μεγαλειώδης γιορτή για την έλευση του 2026

Κάθε 31η Δεκεμβρίου, η παραλία της Κοπακαμπάνα υποδέχεται πλήθος γλεντζέδων, οι περισσότεροι είναι ντυμένοι στα λευκά, για να γιορτάσουν τον ερχομό της νέας χρονιάς, με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

Η φετινή γιορτή προαναγγέλλεται επίσης μεγαλειώδης, με πυροτεχνήματα που θα στολίζουν τον ουρανό του Ρίο επί 12 λεπτά και 1.200 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα τον φωτίζουν.

Συνολικά 13 σκηνές έχουν στηθεί για δωρεάν συναυλίες σε όλη την πόλη, εκ των οποίων τρείς στην Κοπακαμπάνα, όπου τα μέτρα ασφαλείας προβλέπουν την ανάπτυξη 3.500 αστυνομικών.

Το Ρίο ντε Τζανέιρο υποδέχτηκε περίπου 2 εκατομμύρια ξένους τουρίστες από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο, έναν αριθμό ρεκόρ, παρά τα προβλήματα ασφαλείας.