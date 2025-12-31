Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε πυκνή χιονόπτωση στην Πολωνία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές αυτοκινήτων μήκους έως και 20 χιλιομέτρων σε αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Βαρσοβία με την πόλη Γκντασκ, στη Βαλτική, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό, εκατοντάδες οδηγοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους υπό ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στη συνέχεια, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε σταδιακά και τα οχήματα άρχισαν να κινούνται και πάλι.

A severe snowstorm hits Poland, causing major traffic jams and road disruptions, while services struggle to clear the streets. pic.twitter.com/BD2KKwJXIl December 31, 2025

«Η δύσκολη κατάσταση ξεκίνησε χθες μετά τις 4 το απόγευμα όταν τα πρώτα φορτηγά στον αυτοκινητόδρομο S7… άρχισαν να δυσκολεύονται φτάνοντας στις ανηφόρες», δήλωσε ο Τομάς Μαρκόβσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στη βόρεια πόλη Ολστίν. «Αυτό οδήγησε σε κυκλοφοριακό κομφούζιο σε μήκος περίπου 20 χιλιομέτρων στη διάρκεια της νύχτας».

Ο υφυπουργός Υποδομών Στανισλάβ Μπουκόβιετς δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων PAP μετέδωσε ότι σημειώθηκαν επίσης κάποια προβλήματα στο σιδηροδρομικό δίκτυο και σε αεροδρόμια, αλλά η λειτουργία τους αποκαταστάθηκε.

